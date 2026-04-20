‘AKP’nin yeni özelleştirme planını’ açıkladı: 5 otoyol şirketlere 542 milyar lira kazandıracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yeni bir özelleştirme planını ortaya çıkardıklarını duyurdu.

Yavuzyılmaz, ücretsiz işletilen 5 çevre otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Yavuzyılmaz, özelleştirilmesi planlanan otoyolları şöyle sıraladı:

Ankara Çevre Otoyolu, 120 km

İstanbul 2. Çevre Otoyolu, 38 km

İzmir Çevre Otoyolu, 51 km

Bursa Çevre Otoyolu, 34 km

Gaziantep Çevre Otoyolu, 32 km

Yavuzyılmaz, bağlantı yolları dahil toplam uzunluğun 275 kilometre olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AKP’nin yeni bir özelleştirme planını daha ortaya çıkardık! Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği 5 İl’deki 5 Çevre Otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. 2025 yılında bu 5 Çevre Otoyolundaki araç geçiş sayısı: 836 Milyon 568 bin adet. 23 Mart 2026 tarihli CİMER’den gelen yanıta göre; KGM’nin işlettiği 2.282 km otoyol ve köprüler (ücretli otoyollar, yapımı devam eden otoyollar ve Çevre Otoyolları dahil) zaten özelleştirme paketinin içindeydi. 2010 yılında özelleştirme paketinde yer alan Çevre Otoyollarının 2026 itibarıyla özelleştirilmesi gerçekleşirse şirketler, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatıyla işlettiğinde; şirketlerin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 21 milyar 677 milyon lira olacak. 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 542 milyar lira. Bugünkü kurla en az 12 milyar dolar”