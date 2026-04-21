Hafta içi masabaşı, hafta sonu tarla: 40 dönümle başladı, 165 dönüme ulaştı

Yayınlanma:
Bursa'da kamu kurumunda memur olarak çalışan Ali Rıza Alan, hafta içi masabaşında hafta sonu tarlada. Babasından kalan 40 dönümlük araziyle 3 yıl önce başladığı enginar üretimini 165 dönüme çıkaran Alan, yılda 400 bin adet enginar üretiyor. Üretim sürecini sosyal medyada haftalık videolarla paylaşarak doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşan model kurdu ve şimdi hedefi 600-700 bin adede ulaşmak.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Ali Rıza Alan, hafta içi masabaşında, hafta sonları tarlada ter döküyor. Babasından kalan 40 dönümlük araziyle 3 yıl önce başladığı enginar üretimini kısa sürede 165 dönüme çıkaran Alan, yılda 400 bin adet enginar üretiyor ve ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Ormankadı Mahallesi'nde doğup büyüyen 41 yaşındaki Alan, babasının yıllarca geleneksel tarımla uğraştığı toprakları boş bırakmak istemedi. Enginarın Mustafakemalpaşa'ya özgü coğrafi işaretli bir ürün olması, tercihinde belirleyici oldu. Kısa sürede satın aldığı ve kiraladığı arazilerle ekim alanını dört katına çıkardı.

TARLADAN SOFRAYA ŞEFFAF ÜRETİM

Alan'ın işi büyüten hamlesi, üretim sürecini sosyal medyada şeffaf biçimde paylaşması oldu. Enginarın tarlaya dikilmesinden hasadına kadar her aşamayı haftalık videolarla müşterilerine gönderen Alan, böylece doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşan bir ön sipariş modeli kurdu.

"Müşterilerin sofralarına koyacağı enginarın tüm üretim sürecini haftalık kısa videolarla göndermeye başladım. Bu, çok ciddi bir etki yarattı, talepleri artırdı. Doğrudan bir üreticinin tüketiciye ulaştığı bu model ilgi gördü" diyen Alan, ağırlıklı olarak İstanbul'a ürün gönderdiğini, yurt dışından da sipariş aldığını belirtti.

"UYKUSUZ KALDIĞIM GÜNLER OLUYOR AMA ÇALIŞMAK GÜZEL ŞEY"

İyi tarım uygulamaları sertifikasıyla üretim yapan Alan, iki işi bir arada yürütmenin kolay olmadığını gizlemiyor. "Hafta içi mevcut işime devam ediyorum. Hafta sonu çiftçilik yapıyorum. 100-150 kilometre yol yaptığım, uykusuz kaldığım günler oluyor ama çalışmak güzel şey" diye konuştu.

Alan, hedefini de net koyuyor. Üretim kapasitesini 600-700 bin adede çıkarmayı planlıyor.

İki çocuk babası üretici, toprağın insanı stresten ve yorgunluktan uzaklaştırdığını söylüyor. "İnsanın toprağa ayağının basması, bitkiyle, üretimle ilgilenmesi bence karmaşadan uzaklaştırıyor. Herkesin birazcık toprakla uğraştığı bir alan oluşturmasını tavsiye ederim" dedi.

Ormankadı Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Kalınbacak da Alan'ın başarısından duyduğu gururu dile getirerek üretimin daha da artmasını temenni etti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Benzin kaçağı faciaya dönüşüyordu! Yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Benzin kaçağı faciaya dönüşüyordu! Yoldan geçen sürücüler müdahale etti
İhracatın lokomotifi turunçgil oldu: Gelirler yüzde 61 yükseldi
İhracatın lokomotifi turunçgil oldu: Gelirler yüzde 61 yükseldi
İstanbul için tahminler değişti: Buz kestirecek düşüş öncesi uyarı geldi
İstanbul için tahminler değişti: Buz kestirecek düşüş öncesi uyarı geldi