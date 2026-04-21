Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "hırsızlık" Suçlara ilişkin inceleme başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz takip çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda emniyet birimleri çok sayıda suç aleti ve örgütsel dökümana el koydu. Adli makamlara sevk edilen zanlılar hakkında verilen kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

ARAMALARDA SİLAH VE KESİCİ ALETLER ÇIKTI

Şüphelilere ait ikamet adresleri ile iş yerleri ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda cephaneliği andıran bulgulara rastlandı. Operasyon kapsamında 2 adet kurusıkı tabanca ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirilirken farklı boyutlarda 7 adet kesici ve delici alet de muhafaza altına alındı.

Suç unsurlarının yanı sıra şebekenin mali trafiğini ortaya koyabilecek nitelikteki çekler, senetler ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 12 zanlı sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü doğrudan serbest bırakılırken diğer isimler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti yapılan değerlendirmelerin ardından 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 6 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbestlik hükmü uygulandı. (AA)