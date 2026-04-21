41 ilde dev operasyon: 35 milyar liralık vurgun deşifre edildi

Diyarbakır merkezli 41 ilde düzenlenen dev operasyonda 111 kişi yakalandı. MASAK raporuyla 35 milyar liralık hacmi saptanan şebekenin lüks araçlarına, arsalarına ve kripto hesaplarına el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suç şebekelerine yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı.

111 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır merkezli olarak başlatılan ve Türkiye genelinde toplam 41 ili kapsayan dev operasyonda suç gelirlerine yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı baskınları sonucunda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasındaki veriler yürütülen faaliyetin büyüklüğünü gözler önüne sererken yargı süreci hızla devam ediyor.

MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI

Soruşturma dosyasının temelini oluşturan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda incelenen işlemler neticesinde devasa bir rakama ulaşıldı. Yapılan teknik analizler sonucunda şebekenin işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu resmi kayıtlara geçti.

MİLYONLUK MAL VARLIĞINA VE HESAPLARA EL KONULDU

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla operasyon kapsamında çok sayıda mal varlığına tedbir konuldu. Toplamda 190 ayrı banka ve kripto para hesabı dondurulurken 14 şüpheliye ait olduğu belirlenen yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki varlıklar muhafaza altına alındı.

El koyma kararı verilenler arasında 9 adet otomobilin yanı sıra motosikletler ve 2 adet arsa da yer alıyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

