Bakırköy’de yat yangını: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de kıyıda bulunan bir yatta çıkan yangın, 57 yaşındaki Abdullah Çevik'in yaşamını yitirmesine neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, bugün saat 01.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yatta çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

DUMANDAN ETKİLENEN ÇEVİK KURTARILAMADI

Yangın sonrası yürütülen soğutma çalışmaları esnasında itfaiye ekipleri, yatta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Dumandan etkilendiği anlaşılan Abdullah Çevik’e olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen Çevik kurtarılamadı.

Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarım işlerini yaptığı öğrenilen Abdullah Çevik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)