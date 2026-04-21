Bakırköy’de yat yangını: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bakırköy Yeşilköy sahilinde bir yatta çıkan yangında dumandan etkilenen ve bakım-onarım ustası olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Abdullah Çevik hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de kıyıda bulunan bir yatta çıkan yangın, 57 yaşındaki Abdullah Çevik'in yaşamını yitirmesine neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, bugün saat 01.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yatta çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

bakirkoyde-yatta-cikan-yanginda-1-kisi-1271308-378360.jpg

DUMANDAN ETKİLENEN ÇEVİK KURTARILAMADI

Yangın sonrası yürütülen soğutma çalışmaları esnasında itfaiye ekipleri, yatta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Dumandan etkilendiği anlaşılan Abdullah Çevik’e olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen Çevik kurtarılamadı.

Benzin kaçağı faciaya dönüşüyordu! Yoldan geçen sürücüler müdahale ettiBenzin kaçağı faciaya dönüşüyordu! Yoldan geçen sürücüler müdahale etti

Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarım işlerini yaptığı öğrenilen Abdullah Çevik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama