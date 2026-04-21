Hakkari-Van kara yolunda heyelan: Ulaşım tamamen kesildi

Hakkari ile Van arasındaki kara yolu ulaşımı, bölgede meydana gelen şiddetli heyelanlar nedeniyle tamamen durdu. Kente en yakın il olan Van ile bağlantının kopması sonucu çok sayıda sürücü ve vatandaş yolda kaldı.

HEYELAN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akçalı köyü yakınlarında bulunan Entegre Katı Atık Tesisi, 11 Nisan'da başlayan toprak hareketliliği nedeniyle büyük zarar gördü. Yoğun yağışlar sonucu zeminin zayıflamasıyla tesiste atık kabulü durdurulurken, bölgede derin çatlaklar ve çukurlar oluştu.

Aynı bölgede 12 Nisan'da yaşanan ilk toprak kayması kara yolunu trafiğe kapatmıştı. Karayolları ekiplerinin kontrollü geçiş sağladığı yol, iki gün önce etkili olan yeni yağışların tetiklediği ikinci ve daha büyük bir heyelanla tekrar ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında mahsur kalan sürücüler mağdur olurken, bazı vatandaşların yolun karşısına geçmek için patika yolları kullandığı gözlendi. Heyelanın boyutu ise bölgede yapılan dron çekimleriyle gözler önüne serildi.

ALTERNATİF GÜZERGAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi amacıyla Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede alternatif bir güzergah oluşturmak için çalışma yürütüyor. Yetkililer, bölgede heyelan riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşların güvenlik nedeniyle heyelan sahasına yaklaşmamalarını istedi. (DHA)