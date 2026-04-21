Soğukkanlı taksici katiline istenen ceza belli oldu! Tereddüt etmeden öldürmüştü

İzmir’in Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak’ta, 9 Mart günü meydana gelen olayda, Doğuş Meşe,evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı taksiye müşteri olarak binmiş ve ücret nedeniyle çıkan tartışmada Örer'i tabancayla öldürmüştü. Saldırgan, Örer’in cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Saldırı anı, taksideki kamera tarafından saniye saniye kaydedilirken söz konusu görüntülerde araca binen Doğuş Meşe'nin, valizinin olduğunu söyleyerek taksiyi olayın yaşandığı sokağa yönlendirdiği tespit edildi.

Meşe'nin eski çalıştığı tekstil atölyesinden valizini aldığı, ardından Karşıyaka ilçesine gideceğini ifade ederek Örer'e taksimetrenin ne kadar tutacağını sorması araç kamerasına yansıdı. Örer'in 700 TL tutabileceğini söylemesi üzerine 'Bin lirayı geçmez değil mi?' diye soran Meşe'nin, sürücü tarafından sessizce yaklaşıp tek el ateş ettiği ardından da cesedi araçtan attığı da görüntüde yer aldı. Gasbettiği taksiye bir kadın arkadaşını alarak bir süre gezen Meşe'nin, öldürdüğü taksici Örer'in çantasındaki paraları da aldığı hatta bir bölümünü yanındaki kadına verdiği de araç içi kamerasına kaydedildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Örer'i öldüren Doğuş Meşe hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Meşe için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelinin, Örer'i, kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin 'suçunu hafifletmeye yönelik' olduğu ifade edilirken Örer’in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da belirtildi. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemenin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi. Tutuklu sanık Meşe, 23 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)