2023 yılında hizmete açıldı! 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti
Yayınlanma:
Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası, açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Isparta Belediyesince kent merkezine hakim dağlık alanda inşa edilerek 2023 yılında hizmete açılan cam seyir terası, kentin önemli turizm noktalarından biri haline geldi.
Yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip cam seyir terası, özellikle gece saatlerinde yapılan ışıklandırmasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Isparta Belediyesi İşletme Müdürü Ahmet Çapkın, seyir terasının gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.
"1 MİLYON 100 BİN KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ"
Ziyaretçilerin terasta bol bol fotoğraf çektiğini belirten Çapkın, "Seyir terasımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Buraya gelen vatandaşlarımız doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor." dedi. (AA)
