Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı

Dünyanın en prestijli uzun mesafeli yürüyüş yolları listesinde üst sıralarda yer alan Likya Yolu, doğanın uyanışıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bahar mevsiminin gelişiyle canlanan rota, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen doğa tutkunlarının öncelikli tercihi haline geldi.

Türkiye’nin doğa turizmi potansiyelini simgeleyen bu özel güzergah, son günlerde yoğun bir turist akınına sahne oluyor.

DOĞANIN VE TARİHİN İÇİNDE ZORLU YOLCULUK

Yürüyüş grupları özellikle Kayaköy ve Ölüdeniz hattından başlayarak Ovacık, Faralya ve Kabak Koyu güzergahını takip ediyor. Yedi Burunlar mevkisine kadar uzanan bu zorlu parkurlarda ilerleyen dağcılar ve turistler, Akdeniz’in eşsiz turkuaz manzarasına tanıklık etme şansı yakalıyor.

Parkur boyunca fiziksel sınırlarını zorlayan ziyaretçiler, aynı zamanda bölgedeki antik kalıntılar sayesinde binlerce yıllık kültürel mirası yerinde inceleme fırsatı buluyor.

HEM KÜLTÜREL KEŞİF HEM DOĞA İLE RANDEVU

Doğa sporlarına ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir rota olan bu hat, sadece bir yürüyüş yolu olmanın ötesinde bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Bölgenin dokusunu koruyan antik yerleşim yerleri, yürüyüşçülerin dinlenme noktalarında kültürel bir derinlik sunuyor.

Yerli ve yabancı turist kafileleri, modern yaşamın stresinden uzaklaşarak Akdeniz’in bitki örtüsü ve tarihi atmosferi içinde kilometrelerce yol katediyor. (AA)