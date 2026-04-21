Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı

Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Yayınlanma:
Dünyanın en iyi rotaları arasında gösterilen Likya Yolu, baharın gelişiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayaköy'den Yedi Burunlar'a uzanan tarihi parkurda yürüyen gruplar, Akdeniz manzarası eşliğinde hem doğayla buluşuyor hem de binlerce yıllık antik mirası keşfediyor.

Dünyanın en prestijli uzun mesafeli yürüyüş yolları listesinde üst sıralarda yer alan Likya Yolu, doğanın uyanışıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bahar mevsiminin gelişiyle canlanan rota, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen doğa tutkunlarının öncelikli tercihi haline geldi.

Türkiye’nin doğa turizmi potansiyelini simgeleyen bu özel güzergah, son günlerde yoğun bir turist akınına sahne oluyor.

DOĞANIN VE TARİHİN İÇİNDE ZORLU YOLCULUK

Yürüyüş grupları özellikle Kayaköy ve Ölüdeniz hattından başlayarak Ovacık, Faralya ve Kabak Koyu güzergahını takip ediyor. Yedi Burunlar mevkisine kadar uzanan bu zorlu parkurlarda ilerleyen dağcılar ve turistler, Akdeniz’in eşsiz turkuaz manzarasına tanıklık etme şansı yakalıyor.

Parkur boyunca fiziksel sınırlarını zorlayan ziyaretçiler, aynı zamanda bölgedeki antik kalıntılar sayesinde binlerce yıllık kültürel mirası yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Kars'ta lapa lapa kar yağıyor: Şehir yeniden beyaza büründüKars'ta lapa lapa kar yağıyor: Şehir yeniden beyaza büründü

HEM KÜLTÜREL KEŞİF HEM DOĞA İLE RANDEVU

Doğa sporlarına ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir rota olan bu hat, sadece bir yürüyüş yolu olmanın ötesinde bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Bölgenin dokusunu koruyan antik yerleşim yerleri, yürüyüşçülerin dinlenme noktalarında kültürel bir derinlik sunuyor.

Yerli ve yabancı turist kafileleri, modern yaşamın stresinden uzaklaşarak Akdeniz’in bitki örtüsü ve tarihi atmosferi içinde kilometrelerce yol katediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama