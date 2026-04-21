Kars'ta lapa lapa kar yağıyor: Şehir yeniden beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar ayları beklenirken Kars ve çevresinde dondurucu hava etkisini yeniden hissettirdi. Kent merkezinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış yüksek rakımlı bölgelere ulaştığında yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Nisan ayının ortasında gelen bu yağışla birlikte yüksek kesimlerde bulunan köyler tamamen beyaza büründü. Mevsim normallerinin dışındaki bu hava durumu dron kameraları aracılığıyla havadan kayıt altına alındı.

SARIKAMIŞ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Kar yağışının en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Sarıkamış ilçesinde yağış gece saatlerinde başladı. Sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçedeki dünyaca ünlü Keklik Vadisi içerisinde yer alan sarıçam ormanları kar altında kalırken ortaya kış aylarını aratmayan görüntüler çıktı. Yerleşim yerlerinde ise bina çatıları ve park halindeki araçların üzerinde kalın bir kar tabakası oluştu.

ÇOCUK PARKLARI VE MESİRE ALANLARI KAR ALTINDA KALDI

Bahar çiçeklerinin açması beklenen dönemde çocuk oyun parkları ve mesire alanları karla doldu. Kars genelinde nisan ayına girilmesine rağmen etkili olan dondurucu hava ulaşımda aksamalar yaşanmaması adına ekipleri harekete geçirdi. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı yetkililer teyakkuza geçerken bölgedeki soğuk hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ekipler özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki köy yollarını kullanan sürücüleri dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirdi. Kar altında kalan sarıçam ormanları ve yerleşim yerlerinde ise kış aylarını aratmayan manzaralar kaydedildi. (AA)