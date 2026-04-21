Ümraniye’de kadın cinayeti: 73 yaşındaki adam eşini öldürüp polisi aradı

İstanbul Ümraniye'de 73 yaşındaki Cemal Kaya, eşi Medine Kaya'yı (66) silahla vurarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

İHBAR ÜZERİNE TESLİM OLDU

Olay, 20 Nisan tarihinde gerçekleşti. Polis imdat hattını arayan Cemal Kaya, eşini vurduğunu ve Marmara Caddesi üzerinde bir marketin önünde beklediğini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen motorize polis ekipleri, şüpheliyi Namık Kemal Mahallesi'nde ellerini kaldırarak teslim olurken yakaladı.

ÜZERİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında; olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca, şarjörde 5 mermi, şüphelinin cebinde 5 yedek mermi ve bir sustalı bıçak ele geçirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Esenevler Mahallesi'ndeki adrese giden sağlık ve polis ekipleri, Medine Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Medine Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan Cemal Kaya, gözaltına alınarak Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, adliyeye sevk edildi. (AA)