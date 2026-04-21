İstanbullular dikkat! Metro seferlerine maç ayarı

Metro İstanbul, Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde ulaşımda düzenleme yaptı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nda saat 18.30 ile 20.15 arasında yoğunluk nedeniyle mevcut seferlere ilave trenler eklenecek.

Düzenleme kapsamında Yenikapı ile Seyrantepe arasında aktarmasız metro seferleri 7,5 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.

Maç sonrası taraftar yoğunluğunu karşılamak amacıyla ise dönüş seferleri de artırılıyor. Seyrantepe istasyonundan hareket edecek trenler, Yenikapı yönüne 5 dakika aralıklarla ve aktarmasız olarak hizmet verecek.

Ayrıca Hacıosman – Yenikapı hattındaki mevcut seferlere de eklemeler yapılacak.