Apartman görevlisini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis!

Kayseri’de oturduğu binanın görevlisi olan Bektaş Aşçıpınar’ı bıçaklayarak öldüren Battal U., mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan 15 katlı binada, 1 Eylül günü meydana gelen olayda, Battal U. isimli saldırgan ile bina görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aşçıpınar hayatını kaybederken saldırgan tutuklandı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Battal U.’nun Aşçıpınar’ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Battal U. hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

“MECBUR KALDIM BU YÜZDEN ÖLDÜRDÜM”

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında; tutuklu sanık Battal U. ile ölen Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. hazır bulundu. Mahkeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Bir önceki ifadeleri yineleyen ve Bektaş Aşçıpınar’ın kendisini rahatsız ettiğini ileri süren sanık Battal U., "Bana ilaç verip bayıltıp, sarkıntılık yapıyordu. Ben de bu yüzden öldürdüm. Mecbur kaldım. Bu yüzden öldürdüm” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Mahkeme heyeti, sanık Battal U.'yu, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Kadıköy sahiline dev cami projesinin iptali için dava
Kadıköy sahiline dev cami projesinin iptali için dava
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanması istenen eski Vali Tuncay Sonel’in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanması istenen eski Vali Tuncay Sonel’in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Belediye çalışanını tüfekle öldürmüştü: Metruk binada yakalandı
Belediye çalışanını tüfekle öldürmüştü: Metruk binada yakalandı