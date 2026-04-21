Apartman görevlisini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis!

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan 15 katlı binada, 1 Eylül günü meydana gelen olayda, Battal U. isimli saldırgan ile bina görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aşçıpınar hayatını kaybederken saldırgan tutuklandı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Battal U.’nun Aşçıpınar’ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Battal U. hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

“MECBUR KALDIM BU YÜZDEN ÖLDÜRDÜM”

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında; tutuklu sanık Battal U. ile ölen Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. hazır bulundu. Mahkeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Bir önceki ifadeleri yineleyen ve Bektaş Aşçıpınar’ın kendisini rahatsız ettiğini ileri süren sanık Battal U., "Bana ilaç verip bayıltıp, sarkıntılık yapıyordu. Ben de bu yüzden öldürdüm. Mecbur kaldım. Bu yüzden öldürdüm” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Mahkeme heyeti, sanık Battal U.'yu, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)