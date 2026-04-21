Kahramanmaraş'taki okul saldırısı paylaşımlarına 10 tutuklama

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Kahramanmaraş ve Pazarcık Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Nisan'da düzenlenen ve biri öğretmen dokuz kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA 10 TUTUKLAMA

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı; 11'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)