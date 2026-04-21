Hatay'da 45 metre derinliğinde obruk oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı. (DHA)

OBRUK NEDEN OLUŞUR?

Obruk, yer altındaki kireçtaşı, alçıtaşı veya kaya tuzu gibi eriyebilen kayaçların suyla çözünmesi sonucu oluşan mağara tavanlarının çökmesiyle meydana gelen doğal çukurluklardır. Özellikle yer altı sularının aşırı çekilmesi ve erime sonucu oluşan boşlukların tavanının ağırlığı taşıyamamasıyla oluşuyor.

Bu yapılar, genellikle Konya kapalı havzası gibi kireçtaşının yoğun olduğu bölgelerde yaygın olarak görülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama