Hatay'da 45 metre derinliğinde obruk oluştu

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı. (DHA)

OBRUK NEDEN OLUŞUR?

Obruk, yer altındaki kireçtaşı, alçıtaşı veya kaya tuzu gibi eriyebilen kayaçların suyla çözünmesi sonucu oluşan mağara tavanlarının çökmesiyle meydana gelen doğal çukurluklardır. Özellikle yer altı sularının aşırı çekilmesi ve erime sonucu oluşan boşlukların tavanının ağırlığı taşıyamamasıyla oluşuyor.

Bu yapılar, genellikle Konya kapalı havzası gibi kireçtaşının yoğun olduğu bölgelerde yaygın olarak görülüyor.