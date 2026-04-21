YSK ara seçimle sandığa gidilecek tarihi açıkladı: 6 yerde oy pusulası belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam 6 yerleşim biriminde ara seçim yapılacağını duyurdu.
YSK ARA SEÇİMLE SANDIĞA GİDİLECEK TARİHİ AÇIKLADI
7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek oylama kapsamında belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Seçim takvimi uyarınca, yarışacak 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri de gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Kura çekimine YSK Başkanı Ahmet Yener, partilerin YSK temsilcileri ve YSK üyeleri katıldı.
YSK Başkanı Yener, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, belde seçimlerine 41 siyasi partinin 27'sinin başvurduğunu ifade ederek, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.
6 YERDE OY PUSULASI BELLİ OLDU
Kura çekimine göre, birleşik oy pusulasında soldan sağa sıralı şekilde şu partiler olacak:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anahtar Parti
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi)
Demokrat Parti
Demokratik Sol Parti
Doğru Yol Partisi
Gelecek Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
İYİ Parti
Merkez Sağ Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Saadet Partisi
Teknoloji Kalkınma Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yerli ve Milli Parti
Zafer Partisi
(DHA)