YSK ara seçimle sandığa gidilecek tarihi açıkladı: 6 yerde oy pusulası belli oldu

YSK belde statüsü kazanan 6 yerde ara seçim kararını açıkladı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede yapılacak seçimlere girecek 27 siyasi partinin yer aldığı birleşik oy pusulası ve sandığa gidilecek tarih belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam 6 yerleşim biriminde ara seçim yapılacağını duyurdu.

YSK ARA SEÇİMLE SANDIĞA GİDİLECEK TARİHİ AÇIKLADI

7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek oylama kapsamında belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Seçim takvimi uyarınca, yarışacak 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri de gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimine YSK Başkanı Ahmet Yener, partilerin YSK temsilcileri ve YSK üyeleri katıldı.

YSK Başkanı Yener, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, belde seçimlerine 41 siyasi partinin 27'sinin başvurduğunu ifade ederek, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.

6 YERDE OY PUSULASI BELLİ OLDU

Kura çekimine göre, birleşik oy pusulasında soldan sağa sıralı şekilde şu partiler olacak:

  1. Adalet Birlik Partisi

  2. Adalet Partisi

  3. Adalet ve Kalkınma Partisi

  4. Anahtar Parti

  5. Anadolu Birliği Partisi

  6. Anavatan Partisi

  7. Bağımsız Türkiye Partisi

  8. Büyük Birlik Partisi

  9. Cumhuriyet Halk Partisi

  10. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi)

  11. Demokrat Parti

  12. Demokratik Sol Parti

  13. Doğru Yol Partisi

  14. Gelecek Partisi

  1. Halkın Kurtuluş Partisi

  2. İYİ Parti

  3. Merkez Sağ Parti

  4. Milliyetçi Hareket Partisi

  5. Saadet Partisi

  6. Teknoloji Kalkınma Partisi

  7. Türkiye Komünist Hareketi

  8. Türkiye Komünist Partisi

  9. Vatan Partisi

  10. Yeni Türkiye Partisi

  11. Yeniden Refah Partisi

  12. Yerli ve Milli Parti

  13. Zafer Partisi

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

