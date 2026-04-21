Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam 6 yerleşim biriminde ara seçim yapılacağını duyurdu.

YSK ARA SEÇİMLE SANDIĞA GİDİLECEK TARİHİ AÇIKLADI

7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek oylama kapsamında belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Seçim takvimi uyarınca, yarışacak 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri de gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimine YSK Başkanı Ahmet Yener, partilerin YSK temsilcileri ve YSK üyeleri katıldı.

YSK Başkanı Yener, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, belde seçimlerine 41 siyasi partinin 27'sinin başvurduğunu ifade ederek, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.

6 YERDE OY PUSULASI BELLİ OLDU

Kura çekimine göre, birleşik oy pusulasında soldan sağa sıralı şekilde şu partiler olacak:

Adalet Birlik Partisi Adalet Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Anahtar Parti Anadolu Birliği Partisi Anavatan Partisi Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Birlik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Demokrat Parti Demokratik Sol Parti Doğru Yol Partisi Gelecek Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi İYİ Parti Merkez Sağ Parti Milliyetçi Hareket Partisi Saadet Partisi Teknoloji Kalkınma Partisi Türkiye Komünist Hareketi Türkiye Komünist Partisi Vatan Partisi Yeni Türkiye Partisi Yeniden Refah Partisi Yerli ve Milli Parti Zafer Partisi

