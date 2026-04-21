Aydın'da facia! Çöken balkondaki baba ve engelli oğlu aşağı düştü

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Mesıdiye Mahallesi 1664 Sokak’ta bulunan 2 katlı bir evde, saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 73 yaşındaki Refik Dayan, engelli oğlu Doğancan Dayan'ı gezdirdiği sırada balkonun bir bölümü çöktü.

BABA VE ENGELLİ OĞLU YARALANDI!

Balkonun çöken uç kısmından aşağı düşen Refik Dayan ve oğlu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrın Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

2 buçuk metre yükseklikten düşen bebe ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Refik Dayan ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)