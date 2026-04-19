Üniversite yakınında dehşet: Kavga ihbarı silahlı saldırıya dönüştü

ABD’nin Iowa eyaletinde bulunan Iowa Üniversitesi çevresinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, öğrenciler ve bölge sakinleri arasında korku ve paniğe neden oldu.

Iowa polisi tarafından yapılan ilk açıklamada, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, yaralı sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmazken, saldırıda hayatını kaybeden olup olmadığına dair henüz resmi bir bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin yerel saatle 01.46’da gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiği, ekipler bölgede inceleme yaparken silah seslerinin duyulduğu aktarıldı. Olayın kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Üniversite yönetimi ise saat 02.03’te yaptığı açıklamada, ilk müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu belirterek, “Kurbanlar doğrulandı. Lütfen bölgeden uzak durmaya devam edin” uyarısında bulundu.

Yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını açıkladı. Olayın nedenine ilişkin araştırmalar devam ederken, güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.