Yunanistan üzerinden vize dönemi bitiyor mu? Yeni sistem her adımı izliyor

Avrupa Birliği’nin devreye aldığı yeni Giriş-Çıkış Sistemi, Schengen bölgesinde seyahat hareketlerini dijital olarak izlemeye başladı. Vize randevu krizinin etkisiyle farklı ülkeler üzerinden alınan vizelerle yapılan seyahatler artık detaylı şekilde takip edilirken, uzmanlar bu durumun gelecekte vize başvurularını doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Avrupa Birliği genelinde uygulamaya alınan yeni Giriş-Çıkış Sistemi, Schengen bölgesinde seyahat eden kişilerin tüm hareketlerini dijital olarak kayıt altına alarak vize süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte, vize alınan ülke üzerinden yapılan girişlerin ardından kişinin hangi ülkelerde ne kadar süre kaldığı ayrıntılı şekilde takip edilebiliyor. Bu durum, özellikle randevu bulmakta zorlanan başvuru sahiplerinin başka ülkeler üzerinden vize alarak farklı destinasyonlara seyahat etmesi uygulamasını doğrudan mercek altına aldı.

SEYAHAT ROTASI ANALİZ EDİLECEK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkilileri, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde vize randevu sürelerinin giderek uzamasının, vatandaşları alternatif olarak Yunanistan gibi ülkelere yönlendirdiğini belirtti. Ancak yeni sistem, yalnızca ilk giriş ülkesini değil, tüm seyahat rotasını dijital olarak analiz ederek uyumsuzlukları tespit edebiliyor.

Uzmanlar, vize başvurusunda belirtilen seyahat planı ile gerçekleşen ziyaretlerin örtüşmemesinin ilerleyen süreçte olumsuz değerlendirmelere neden olabileceğini ifade edildi. Parmak izi ve biyometrik verilerle entegre çalışan ortak veri tabanı sayesinde, tüm hareketlerin şeffaf biçimde izlenebilir hale geldiği vurgulandı.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Öte yandan Avrupa Komisyonu verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde 11,7 milyondan fazla Schengen vizesi başvurusu yapılırken, bu süreç Avrupa Birliği ülkelerine 1 milyar euronun üzerinde gelir sağladı. Türkiye ise 1 milyon 173 bin başvuruyla dünyada ikinci sırada yer aldı.

Artan başvuru sayısına rağmen ret oranlarında hafif bir düşüş yaşanırken, uzmanlar bundan sonraki dönemde seyahat planlarının daha dikkatli yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yeni dijital sistemin, vize süreçlerinde “formaliteye dayalı seyahat” dönemini sona erdirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

