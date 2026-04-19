5 yıldır süren kriz bitiyor mu? Bulgaristan 8. kez sandıkta

Bulgaristan’da seçmenler, uzun süredir devam eden hükümet krizlerine son verme umuduyla genel seçim için oy kullanıyor. Ülkede kayıtlı yaklaşık 6,5 milyon seçmen bulunurken, bu seçim son beş yılda yapılan sekizinci genel seçim olma özelliğini taşıyor. Seçimlere 14 siyasi parti ile 10 ittifak katılıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başlarken, ülke genelinde yaklaşık 12 bin sandık kuruldu. Yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 oy kullanma noktası oluşturuldu. Oy verme süreci saat 20.00’de sona erecek, ancak sandıklarda yoğunluk olması halinde bu süre en geç 21.00’e kadar uzatılabilecek.

TÜRKİYE'DE DE OY KULLANILACAK

Yurt dışındaki seçmenler de aynı saat aralığında oy kullanıyor. En fazla Bulgar vatandaşının bulunduğu Türkiye’de 27 sandık kurulduğu açıklandı.

Seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, yüzde 4’lük seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun geçebileceğini ortaya koydu. Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in öncülük ettiği İlerici Bulgaristan Koalisyonu seçim yarışında ilk sırada yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN SİYASİ PARTİLER

Parlamentoya girmesi beklenen diğer güçlü siyasi yapılar arasında GERB, PP-DB ittifakı, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Vızrajdane (Diriliş) ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

Son erken genel seçimde yüzde 38 seviyesinde kalan katılım oranının bu kez yüzde 50 ila 60 bandına çıkabileceği tahmin ediliyor.

240 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için en az 121 milletvekilinin desteği gerekli. Ancak gözlemciler, mevcut siyasi tablo göz önüne alındığında hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamayacağını ve ülkenin yine koalisyon hükümetine yönelmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtti.