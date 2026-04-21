Ateşkesin bitmesine ramak kalmışken... ABD heyetinden İran'la müzakere hamlesi

Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İran ile savaşı sona erdirecek olası bir anlaşmayı görüşmek üzere salı sabahı Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Üç ABD’li kaynağın Axios’a verdiği bilgiye göre, Vance ateşkesin sona ermesine çok az bir süre kala bölgeye varacak.

TRUMP’IN TEHDİDİ SÜRÜYOR

Başkan Donald Trump, bir anlaşmaya varılamaması halinde İran’daki köprüler ve elektrik santrallerine yönelik yeni bir bombardıman kampanyası başlatmakla tehdit etmişti. Tam kapsamlı bir anlaşmaya varılması zor olsa da, ilerleme belirtileri görülmesi durumunda Trump’ın süreyi uzatmayı kabul edebileceği belirtiliyor. Trump, ateşkeste kararlaştırılan iki haftalık sürenin salı günü dolmasına rağmen, pazartesi günü yaptığı açıklamada son tarihin çarşamba akşamı olduğunu söyledi.

İRANLI MÜZAKERECİLER YEŞİL IŞIK BEKLEDİ

Beyaz Saray, pazartesi gününü Tahran’dan müzakere ekibini İslamabad’a göndereceğine dair bir sinyal bekleyerek geçirdi. Konuya yakın bir kaynak, İranlıların, müzakerecilere Devrim Muhafızları’nın “ABD ablukası sona ermeden müzakere yok” şeklindeki sert tutumu nedeniyle oyalandığını söyledi. Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular, İranlıları toplantıya gelmeye çağırdı. İran ekibi, Hamaney’den gelecek onayı bekledi. Kaynağa göre bu yeşil ışık pazartesi gecesi geldi.

HEYETTE VANCE, WİTKOFF VE KUSHNER YER ALIYOR

İki kaynak Vance’in salı sabahı ayrılacağını belirtirken, üçüncü bir kaynak pazartesi gecesi geç saatlerde ayrılabileceğini söyledi. Trump’ın elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın da görüşmeler için İslamabad’a gitmesi bekleniyor.