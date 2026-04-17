Trump geri adım mı atıyor? Ateşkese günler kala Washington'dan sürpriz manevra!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran’la devam eden çatışmayı sonlandırmak için diplomatik trafiği hızlandırırken, Washington’da dikkat çekici bir görüş giderek güç kazanıyor: ABD, anlaşma uğruna daha fazla taviz verebilir.

İran rest çekti: Geçici ateşkes yok, kalıcı çözüm şart

Amerikan basınına yansıyan kulis bilgilerine göre, Trump’ın İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkesi devreye sokması, yalnızca bölgesel tansiyonu düşürme adımı değil, aynı zamanda İran politikasında değişimin işareti olarak yorumlandı. Daha önce Lübnan’daki gelişmeleri ayrı bir başlık olarak değerlendiren Washington yönetiminin, İsrail’i saldırıları durdurmaya zorlaması bu yeni yaklaşımın somut göstergesi olarak öne çıktı.

TRUMP ORTA YOLU ARIYOR

Diplomatik kaynaklar, Trump’ın savaşı sona erdirme konusunda oldukça istekli olduğunu, ancak bunun için siyasi risk almaya da hazır olabileceğini belirtti. Görüşmelere yakın bir yetkiliye göre, ABD tarafı anlaşmaya ulaşmak için esneklik gösterebilir; ancak İran, Trump’ın iç politikada zor durumda kalmasını engelleyecek bir orta yolu henüz kabul etmiş değil.

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Öte yandan taraflar arasında temel anlaşmazlıklar sürüyor. Washington, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve mevcut nükleer stoklarını devretmesini talep ederken Tahran ise bu talepleri egemenlik meselesi olarak görerek geri adım atmadı.

Sahadaki en kritik başlıklardan biri ise Hürmüz Boğazı. ABD’nin bölgede uyguladığı deniz ablukası, İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflerken, küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu durum, Trump yönetiminin hızlı bir anlaşma arayışının arkasındaki en önemli nedenlerden biri.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Uluslararası aktörler de süreci yakından izliyor. Bazı liderler, müzakerelerde üstünlüğün Washington’da değil Tahran’da olduğu görüşünde. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol akışını etkileyebilme kapasitesi, ülkenin en güçlü pazarlık kozlarından biri olarak değerlendiriliyor.

22 Nisan’da sona erecek geçici ateşkes öncesinde taraflar arasındaki görüşmeler kritik bir aşamaya girerken, gözler Trump yönetiminin ne ölçüde geri adım atacağına ve İran’ın bu esnekliğe nasıl karşılık vereceğine çevrilmiş durumda.