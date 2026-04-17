İran rest çekti: Geçici ateşkes yok, kalıcı çözüm şart

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail’e yönelik sert mesajlar verdi.

MSB "gelişme yok" diyerek yalanlamıştı! Tom Barrack bu sefer "S-400 işi çözülecek" dedi

ABD ile İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes tartışmalarına değinen Hatibzade, bu tür anlaşmalara kesin bir dille karşı çıktıklarını belirterek, “Herhangi bir geçici ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için kullanılan ve ardından yeniden savaşa dönülen bu kısır döngü sona ermelidir.” ifadelerini kullandı.

Yürütülen müzakerelerin amacının kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Hatibzade, geçici anlaşmaların sorunu derinleştirdiğini savundu.

"HÜRMÜZ, İRAN'A AİTTİR"

Hürmüz Boğazı konusuna da değinen İranlı yetkili, bölgenin tarihsel statüsüne dikkat çekerek, “Hürmüz Boğazı binlerce yıldır açık. Bu, İran’ın kararıyla tarih boyunca böyle olmuştur.” dedi. Boğazın İran kara sularının bir parçası olduğunu vurgulayan Hatibzade, bölgedeki gerilimin sorumlusu olarak ABD ve İsrail’i işaret etti.

Hatibzade, “ABD ve İsrail sebepsiz saldırılarla bölgedeki gerilimi artırdı. Bütün bölgeyi boğmaya ve İran’ı boğmaya, dünya ekonomisini de bundan zarar görmeye sürüklediler.” değerlendirmesinde bulundu.

KALICI BARIŞ ŞARTLARI

Savaşın tarafların tercihleriyle başladığını dile getiren Hatibzade, kalıcı barış için şartlarını da açıkça ortaya koydu.

“Eğer bu savaş kalıcı olarak sona erer ve Amerika, çok adil ve dengeli şartları kabul etmeye ve maksimalist tutumlarını bırakmaya karar verirse, sahadaki gerçekleri kabul eder ve kimsenin uluslararası hukuku ihlal edemeyeceğini kabul ederse, İran’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilirse, İran Hürmüz Boğazı’nın gelecekte de barış ve istikrar koridoru olmaya devam edeceğini garanti edebilir.”

Tahran yönetiminin açıklamaları, bölgede tansiyonun düşmesi için geçici değil kalıcı ve kapsamlı bir anlaşma arayışının ön planda olduğunu ortaya koydu.