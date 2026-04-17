MSB "gelişme yok" diyerek yalanlamıştı! Tom Barrack bu sefer "S-400 işi çözülecek" dedi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ile ABD ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. İki ülke arasındaki mevcut tabloyu “tarihin en iyi noktalarından biri” olarak tanımlayan Barrack, uzun süredir kriz başlığı olan S-400 hava savunma sistemi meselesine ilişkin iyimser konuştu.

Dörtlü diplomasi Antalya’da buluşuyor: Bölgesel krizler masada

Barrack, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemleri nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlığın çözüme kavuşabileceğini belirterek, yakın zamanda bu konuda somut gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti. ABD’li diplomat, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesinin de önünde aşılmaz bir engel görmediğini dile getirdi.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARILMIŞTI

Bilindiği üzere Türkiye’nin S-400 alımı sonrası ABD, 2020 yılında yaptırım kararı almış ve Ankara’yı F-35 programından çıkarmıştı. Bu süreç iki NATO müttefiki arasında ciddi bir güven krizine yol açmıştı.

Barrack, NTV’ye verdiği röportajda yalnızca Türkiye-ABD ilişkilerine değil, bölgesel gelişmelere de değindi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikası hakkında konuşan Barrack, Washington yönetiminin önceliğinin rejim değişikliği değil, istikrar ve barış olduğunu söyledi. Trump’ın bu konuda oldukça net bir tutum sergilediğini belirten Barrack, en önemli başlığın İran’ın nükleer faaliyetleri olduğunu vurguladı.

İRAN'IN NÜKLEER MESELESİ MASAYA YATIRILDI

ABD’li büyükelçi, İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen müzakerelerde temel tartışma konusunun bu faaliyetlerin sınırları olduğunu belirtti. İran’ın sivil nükleer enerji talebinin anlaşılabilir olduğunu ifade eden Barrack, ancak yüzde 60 seviyesinde uranyum zenginleştirmenin uluslararası toplum tarafından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Barrack, ABD’nin küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlama rolüne vurgu yaptı. Enerji arzının dünya genelinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Barrack, deniz yollarının açık tutulmasının yalnızca ABD için değil tüm dünya için hayati olduğunu söyledi.

"İRAN GELECEĞİNE KENDİ KARAR VERECEK"

İran’da olası bir rejim değişikliği tartışmalarına da değinen Barrack, bu tür değişimlerin dış müdahaleden ziyade iç dinamiklerle şekillenmesi gerektiğini ifade ederek, İran halkının kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin bölgesel rolüne ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan ABD’li diplomat, Ankara’yı bölgede etkili şekilde hareket edebilen tek NATO üyesi olarak tanımladı. Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de diplomatik kapasitesiyle önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

İsrail ile Türkiye arasında zaman zaman yükselen tansiyona da değinen Barrack, mevcut gerilimin büyük ölçüde söylem düzeyinde kaldığını savundu. İki ülke arasında ciddi bir kopuş olmadığını ima eden Barrack, bu durumun yönetilebilir olduğunu belirtti.

ATEŞKES SÜRECİ KIRILGAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Barrack, Erdoğan’a büyük saygı duyduğunu ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için ise ülkesinin çıkarlarını gözeten bir lider değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Lübnan’daki ateşkes sürecine ilişkin uyarılarda bulunan Barrack, İsrail’in güvenliğine yönelik herhangi bir saldırı olması halinde ateşkesin sürdürülemeyebileceğini söyledi. Bu açıklama, bölgede zaten kırılgan olan dengelerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.