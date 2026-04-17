Dörtlü diplomasi Antalya’da buluşuyor: Bölgesel krizler masada

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgesel krizlere ortak çözüm arayışı kapsamında Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde bir araya geliyor. Toplantıda özellikle ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim başta olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yer aldığı dörtlü formatta üçüncü toplantıya Antalya Diplomasi Forumu marjında ev sahipliği yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre toplantının ana gündemini, bölgede giderek tırmanan krizler ve özellikle ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim oluşturuyor. Tarafların, söz konusu sorunlara “bölgesel sahiplenme” anlayışıyla ortak çözüm geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

TOPLANTININ ÜÇÜNCÜ AYAĞI

Söz konusu formatta ilk toplantı 18 Mart’ta Riyad’da gerçekleştirilmiş, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları da sürece dahil olmuştu. Bu kapsamda Bakan Fidan, Riyad’daki görüşmeler sırasında Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla ayrıca dörtlü formatta bir temas gerçekleştirmişti.

Dörtlü mekanizmanın ikinci toplantısı ise 29 Mart’ta İslamabad’da yapılmış, taraflar bölgesel istikrar ve iş birliği konularını ele almıştı. Sürecin devamında 14 Nisan’da yine İslamabad’da bu kez bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı düzenlenerek diplomatik temasların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Antalya’daki üçüncü buluşmanın, bölgesel sorunlara yönelik ortak diplomatik zemin arayışını güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

