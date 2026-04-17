Barış için geri sayım başladı! ABD ile İran anlaşmaya çok yakın

Körfez bölgesini aylarca sarsan ve küresel ekonomiyi derinden etkileyen savaşta sona yaklaşılıyor. ABD ile İran arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği, sahadaki en büyük engellerden biri olarak görülen Lübnan hattındaki çatışmaların durmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti.

Pakistan’ın yürüttüğü arka kapı diplomasisi sayesinde taraflar arasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sürece yakın kaynaklara göre, ABD ve İran prensipte anlaşmaya varırken teknik detayların görüşülmesi için müzakereler devam ediyor.

PEŞ PEŞE BARIŞ MESAJLARI

Reuters’a konuşan Pakistanlı yetkililer, hafta sonu yapılması planlanan görüşmelerde bir ön mutabakat metninin imzalanabileceğini ifade etti. Bu mutabakatın ardından yaklaşık 60 gün içinde kapsamlı bir barış anlaşmasının tamamlanması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da sürece ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile anlaşmaya “çok yakın” olduklarını belirterek diplomatik temasların olumlu ilerlediğini vurguladı. Trump ayrıca, anlaşmanın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da imzalanması halinde bizzat katılabileceğini dile getirdi.

İran cephesinden de benzer şekilde iyimser mesajlar geldi. İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, müzakerelerde gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını belirterek Pakistan’ın arabuluculuk rolüne teşekkür etti.

İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Sürecin en kritik dönüm noktalarından biri ise İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes oldu. Bu gelişme, daha önce müzakereleri tıkayan güvenlik endişelerinin büyük ölçüde ortadan kalkmasını sağladı.

Öte yandan savaşın ekonomik etkileri hem Washington hem de Tahran üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Şubat ayında başlayan çatışmaların tetiklediği petrol şoku, küresel piyasaları sarsarken birçok ekonomiyi resesyon riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Diplomatik kaynaklara göre, tarafların artık çatışmayı sürdürme maliyetini göze alamayacak noktaya gelmesi, barış sürecini hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu.

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir’in yürüttüğü temasların özellikle Tahran’da kilit başlıkların çözülmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Tüm gözler şimdi hafta sonu yapılması planlanan kritik görüşmelere çevrilmiş durumda. Beklenen imzaların atılması halinde, sadece bölgesel dengeler değil, küresel ekonomi açısından da yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.