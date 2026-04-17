Ateşkes daha başlamadan delindi: İsrail’den Güney Lübnan’a saldırı

Lübnan’da umutla beklenen ateşkes, daha ilk saatlerinde tartışma konusu oldu. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen İsrail, ülkenin güneyindeki el-Hiyam ve Dibbin beldelerini hedef almaya devam etti.

Son Dakika | Lübnan-İsrail ateşkesi başladı

Haberde, ateşkesin başlamasının hemen ardından söz konusu bölgelere yönelik hava saldırılarının sürdüğü vurgulanırken, “düşman bombardımanının kesilmediği” ifade edildi. Aynı zamanda Raşeya beldesi ile Cebel eş-Şeyh Dağı’nın batı yamaçlarında yoğun insansız hava aracı (İHA) hareketliliği gözlemlendiği kaydedildi.

Saldırıların bilançosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı ya da maddi hasara dair detayların netleşmediği bildirildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük geçici ateşkes üzerinde uzlaştığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkesi kabul ettiklerini duyururken, İsrail ordusunun güney Lübnan’da işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdüreceğini belirtmişti.

Sahadan gelen son bilgiler ise ateşkesin uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Uzmanlar, taraflar arasında güven eksikliğinin ve sahadaki kontrol sorunlarının, geçici anlaşmaların kalıcılığını zorlaştırdığına dikkat çekti. (AA)