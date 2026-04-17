Son Dakika | Lübnan-İsrail ateşkesi başladı

Son dakika... İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurusunun ardından İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Ateşkesin başlamasıyla birlikte bölgede çatışmaların durması bekleniyor.

NETANYAHU: “İŞGAL ETTİĞİMİZ BÖLGELERDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ateşkesin 10 gün süreyle geçerli olacağı, bu süre zarfında kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

