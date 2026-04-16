İran’dan İsrail’e Lübnan tehdidi: 'Ezici karşılık veririz'

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının devam etmesi halinde “ezici ve pişman edici bir karşılık vereceğiz” diyerek uyarıda bulundu. Karargah ayrıca, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız” ifadesini kullandı.

İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları hakkında bir bildiri yayımladı. Açıklamada, ateşkes sürecine ilişkin “40 günlük savaşta olduğu gibi yine teyakkuzdayız” denildi.

'LÜBNAN’A SALDIRILAR SÜRERSE MİSİLLEME YAPARIZ'

Karargah tarafından yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Lübnan ve Hizbullah’a saldırılar devam ederse ezici ve pişman edici bir karşılık vereceğiz”

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız” denildi.

İran Pakistan heyetinin yolda olduğunu duyurdu! Gözler ABD'ye çevrildiİran Pakistan heyetinin yolda olduğunu duyurdu! Gözler ABD'ye çevrildi

ATEŞKES SÜRECİ VE TARTIŞMALAR

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan’da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın açıklamasının aksine İran’ın taleplerinin “kabul edilemez” olduğunu söylemişti.

Trump Çin ile anlaştıklarını iddia etti! "İran'a silah göndermeyecekler"Trump Çin ile anlaştıklarını iddia etti! "İran'a silah göndermeyecekler"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail’in Lübnan’a saldırılarının İran’la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savundu. İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Son Dakika | Trump: Lübnan ve İsrail yarın görüşecek
Yunanistan Lozan'ı İsrail füzeleriyle delecek
Son Dakika | Çin'den İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı
