Trump Çin ile anlaştıklarını iddia etti! "İran'a silah göndermeyecekler"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Çin ile İran’a yönelik silah sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti. Trump, söz konusu gelişmenin bölgesel dengeler açısından önemli olduğunu vurgularken, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına ilişkin rolüne de dikkat çekti.

İran Pakistan heyetinin yolda olduğunu duyurdu! Gözler ABD'ye çevrildi

Trump paylaşımında, “Çin, Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar ve dünya için yapıyorum. Bu durum bir daha yaşanmayacak” ifadelerini kullanarak hem küresel ticaret hem de enerji güvenliği açısından kritik bir mesaj verdi. Çin yönetimiyle işbirliğinin sürdüğünü belirten Trump, İran’a yönelik askeri destek iddialarına da değindi.

"ÇİN'E VARDIĞIMDA BAŞKAN Xİ BENİ KUCAKLAYACAK"

ABD Başkanı, “İran’a silah göndermeyeceklerini kabul ettiler” diyerek Pekin ile bu konuda mutabakata varıldığını ileri sürdü. Mayıs ayında Çin’e gerçekleştirmesi planlanan ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini açıklayan Trump, görüşmeye ilişkin alışılmadık ifadeler de kullandı.

Trump, “Oraya vardığımda Başkan Xi bana kocaman bir kucak verecek” sözleriyle iki lider arasındaki ilişkiye dikkat çekerken, diplomatik tonun yanı sıra sert mesajlar da verdi. Çin ile ilişkilerde işbirliğine vurgu yapan Trump, “Akıllıca ve çok iyi birlikte çalışıyoruz. Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi?” dedi.

"SAVAŞTA DA HERKESTEN İYİYİZ"

Ancak Trump, açıklamalarında askeri güce de açık bir gönderme yaparak, “Ama unutmayın, gerekirse savaşta da çok iyiyiz, herkesten daha iyi” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Washington’un Pekin ile ilişkilerinde hem diyalog hem de güç dengesini aynı anda gözettiği şeklinde yorumlandı.

Trump’ın açıklamaları, ABD-Çin ilişkilerinin seyrine ve Ortadoğu’daki gelişmelere yönelik yeni bir tartışma başlatırken, özellikle İran ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen jeopolitik rekabetin önümüzdeki dönemde daha da belirleyici olabileceğine işaret ediyor.