İran Pakistan heyetinin yolda olduğunu duyurdu! Gözler ABD'ye çevrildi

İran ile ABD arasında Pakistan’da yürütülen dolaylı müzakereler yeni bir aşamaya girerken, Tahran yönetimi bugün Pakistan’dan üst düzey bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerde savaşın sona erdirilmesi ve nükleer program başta olmak üzere kritik başlıkların ele alınacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile ABD arasında Pakistan’da yürütülen temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü belirterek, gün içinde Pakistan’dan bir heyetin Tahran’a gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşmelerin temelinde savaşın sona erdirilmesi ve İran’ın taleplerinin doğrudan muhataplara iletilmesi olduğunu vurgulayan Bekayi, yapılacak temaslarda iki tarafın pozisyonlarının ayrıntılı şekilde ele alınacağını söyledi. Bu sürecin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi açısından kritik bir aşama olduğuna dikkat çekti.

HEYET ERAKÇİ TARAFINDAN KARŞILANACAK

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir liderliğindeki üst düzey heyetin, İslamabad’dan Tahran’a hareket ettiği bildirildi. Mehr Haber Ajansı kaynaklı haberde, heyetin Washington yönetimi adına Tahran’a bir mesaj iletmesinin yanı sıra, ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur görüşmelere ilişkin temaslarda bulunacağı aktarıldı. Ziyaretin, bölgedeki diplomatik trafiğin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

İran tarafında heyetin, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanması beklenirken görüşmelerde, iki ülke arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik olası adımların ve müzakere sürecinin çerçevesinin ele alınacağı ifade edildi. Pakistan’ın arabulucu rolü üstlenebileceği bu temasların, Tahran ile Washington hattında yeniden diyalog zemini oluşturup oluşturmayacağı ise merak konusu.

NÜKLEER TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Nükleer program tartışmalarına da değinen Bekayi, İran’ın nükleer silah üretme gibi bir hedefi olmadığını yineleyerek, bu tutumun korkudan değil ilkesel bir duruştan kaynaklandığını dile getirdi. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ise ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini belirten Bekayi, bu konunun daha önce de müzakereye açık olduğunu hatırlattı.

ABD’nin geçmişte İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdığını iddia ettiğini ancak buna rağmen aynı konuyu gündemde tutmayı sürdürdüğünü söyleyen Bekayi, Washington yönetimini nükleer meseleyi siyasi baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. Ekonomik tehditlere de yanıt veren Bekayi, İran’ın kendi ekonomik yol haritasını bağımsız şekilde belirleyebileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

