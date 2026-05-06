İran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü

İran’ın başkenti Tahran’ın batısında bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi’nde dün sabah saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü. 8 kişi yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında Şehriyar bölgesinde yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alışveriş merkezindeki çıkan yangın sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, 36 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını kamuoyuna duyurdu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

