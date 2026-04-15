Trump'tan İran mesajı: Daha ne kadar dayanabilirler bilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında İran ile yaşanan gerilim, bölgedeki gelişmeler ve küresel enerji piyasaları hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes uzuyor, müzakere kapısı aralanıyor: ABD–İran hattında kritik eşik

Fox Business'a konuşan Trump, İran’ın mevcut süreçte ne kadar direnebileceğine ilişkin net bir öngörüde bulunamadığını belirterek, “Ne kadar daha dayanabileceklerini bilmiyorum. Tüm köprülerini, elektrik santrallerini bir saatte yok edebiliriz” ifadelerini kullandı. Olası bir askeri senaryoda İran’ın kritik altyapısının kısa sürede hedef alınabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'ın yakında nükleer silahtan vazgeçeceğini iddia etti.

PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİĞİ ELE ALDI

Hürmüz konusuna da değinen Trump, son dönemde enerji piyasalarında beklenen sert yükselişin gerçekleşmediğini vurguladı. Petrol fiyatlarının öngörülen seviyelerin altında kaldığını belirten Trump, "Hürmüz 2 ay önce olduğu kadar iyi. Petrol de iyi. Petrol satıyoruz. Petrolün varili 200 dolarak olacak diyorlardı ancak 92'de. Onları askeri olarak yok ettik, ellerinde sadece Körfez kaldı. Bir nükleer silahın kullanılmasını engellemek için petrolün yükselmesinden memnunum" açıklamasını yaptı.

ARA SEÇİMLERE DEĞİNDİ

Öte yandan Trump, yaklaşan seçim sürecine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Petrol fiyatlarının seçim döneminde yükseleceği yönündeki yorumları reddeden Trump, aksine fiyatlarda düşüş beklentisi olduğunu savundu.

ABD Başkanı ayrıca, mevcut gerilimin kısa sürede diplomatik bir çözüme kavuşabileceğini belirterek, “Anlaşmaya neredeyse anında varılabilir” dedi. Trump, olası bir uzlaşının ardından küresel piyasalarda genel bir fiyat düşüşü yaşanabileceğini sözlerine ekledi.