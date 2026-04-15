Trump'tan İran mesajı: Daha ne kadar dayanabilirler bilmiyorum

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili gerilim ve enerji piyasalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın dayanma kapasitesine ilişkin belirsizlik vurgusu yaparken, petrol fiyatları ve olası bir anlaşmaya dair çarpıcı mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında İran ile yaşanan gerilim, bölgedeki gelişmeler ve küresel enerji piyasaları hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes uzuyor, müzakere kapısı aralanıyor: ABD–İran hattında kritik eşikAteşkes uzuyor, müzakere kapısı aralanıyor: ABD–İran hattında kritik eşik

Fox Business'a konuşan Trump, İran’ın mevcut süreçte ne kadar direnebileceğine ilişkin net bir öngörüde bulunamadığını belirterek, “Ne kadar daha dayanabileceklerini bilmiyorum. Tüm köprülerini, elektrik santrallerini bir saatte yok edebiliriz” ifadelerini kullandı. Olası bir askeri senaryoda İran’ın kritik altyapısının kısa sürede hedef alınabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'ın yakında nükleer silahtan vazgeçeceğini iddia etti.

PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİĞİ ELE ALDI

Hürmüz konusuna da değinen Trump, son dönemde enerji piyasalarında beklenen sert yükselişin gerçekleşmediğini vurguladı. Petrol fiyatlarının öngörülen seviyelerin altında kaldığını belirten Trump, "Hürmüz 2 ay önce olduğu kadar iyi. Petrol de iyi. Petrol satıyoruz. Petrolün varili 200 dolarak olacak diyorlardı ancak 92'de. Onları askeri olarak yok ettik, ellerinde sadece Körfez kaldı. Bir nükleer silahın kullanılmasını engellemek için petrolün yükselmesinden memnunum" açıklamasını yaptı.

ARA SEÇİMLERE DEĞİNDİ

Öte yandan Trump, yaklaşan seçim sürecine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Petrol fiyatlarının seçim döneminde yükseleceği yönündeki yorumları reddeden Trump, aksine fiyatlarda düşüş beklentisi olduğunu savundu.

ABD Başkanı ayrıca, mevcut gerilimin kısa sürede diplomatik bir çözüme kavuşabileceğini belirterek, “Anlaşmaya neredeyse anında varılabilir” dedi. Trump, olası bir uzlaşının ardından küresel piyasalarda genel bir fiyat düşüşü yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Dünya
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme
Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme