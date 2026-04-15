Ateşkes uzuyor, müzakere kapısı aralanıyor: ABD–İran hattında kritik eşik

Ateşkes uzuyor, müzakere kapısı aralanıyor: ABD–İran hattında kritik eşik
ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması yönündeki diplomatik çabaların ilerleme kaydettiği iddia edildi. Associated Press’e konuşan yetkililere göre, tarafların kısa süre içinde yeniden müzakere masasına dönmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik yürütülen arabuluculuk girişimlerinde yeni bir aşamaya gelindiği öne sürüldü. Sürece dahil olan ülkelerin temsilcileri, tarafların ateşkes süresini uzatma konusunda prensipte uzlaştığını ve diplomasiye alan açmak için somut adımların atıldığını belirtti.

Son Dakika | Trump: İran savaşını bitmeye çok yakın görüyorumSon Dakika | Trump: İran savaşını bitmeye çok yakın görüyorum

Associated Press’e konuşan yetkililer, 22 Nisan’da sona ermesi planlanan ateşkesin en az iki hafta daha uzatılmasının hedeflendiğini ifade ederken, bu sürenin taraflar arasında güven artırıcı önlemler için kritik önemde olduğuna dikkat çekti. Aynı kaynaklar, hem Washington hem de Tahran yönetiminin doğrudan görüşmelere yeniden başlama konusunda istekli olduğuna işaret etti.

MÜZAKERELERİN ANA BAŞLIKLARI BELLİ OLDU

Arabuluculuk sürecine yakın bir isim, müzakerelerde üç temel başlığın öne çıktığını aktardı. Buna göre, İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumu ve olası savaş tazminatları, taraflar arasındaki en kritik anlaşmazlık alanlarını oluşturuyor. Diplomatik kaynaklar, bu başlıklarda kademeli bir uzlaşı zemini oluşturulmaya çalışıldığını vurguluyor.

KALICI ANLAŞMA DEĞİL

Sürecin hassasiyetini koruduğunu belirten gözlemciler ise ateşkesin uzatılmasının kalıcı bir anlaşma anlamına gelmediğini, ancak tarafların çatışmayı kontrol altına alma konusunda önemli bir irade gösterdiğini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmelerin, krizin seyrini belirleyecek kritik bir dönemeç olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Dünya
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme
Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme