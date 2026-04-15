Ateşkes uzuyor, müzakere kapısı aralanıyor: ABD–İran hattında kritik eşik

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik yürütülen arabuluculuk girişimlerinde yeni bir aşamaya gelindiği öne sürüldü. Sürece dahil olan ülkelerin temsilcileri, tarafların ateşkes süresini uzatma konusunda prensipte uzlaştığını ve diplomasiye alan açmak için somut adımların atıldığını belirtti.

Associated Press’e konuşan yetkililer, 22 Nisan’da sona ermesi planlanan ateşkesin en az iki hafta daha uzatılmasının hedeflendiğini ifade ederken, bu sürenin taraflar arasında güven artırıcı önlemler için kritik önemde olduğuna dikkat çekti. Aynı kaynaklar, hem Washington hem de Tahran yönetiminin doğrudan görüşmelere yeniden başlama konusunda istekli olduğuna işaret etti.

MÜZAKERELERİN ANA BAŞLIKLARI BELLİ OLDU

Arabuluculuk sürecine yakın bir isim, müzakerelerde üç temel başlığın öne çıktığını aktardı. Buna göre, İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumu ve olası savaş tazminatları, taraflar arasındaki en kritik anlaşmazlık alanlarını oluşturuyor. Diplomatik kaynaklar, bu başlıklarda kademeli bir uzlaşı zemini oluşturulmaya çalışıldığını vurguluyor.

KALICI ANLAŞMA DEĞİL

Sürecin hassasiyetini koruduğunu belirten gözlemciler ise ateşkesin uzatılmasının kalıcı bir anlaşma anlamına gelmediğini, ancak tarafların çatışmayı kontrol altına alma konusunda önemli bir irade gösterdiğini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmelerin, krizin seyrini belirleyecek kritik bir dönemeç olabileceği değerlendiriliyor.