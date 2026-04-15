Son Dakika | Trump: İran savaşını bitmeye çok yakın görüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda ABD’nin İran’a karşı saldırılarını ve barış müzakereleriyle ilgili sürecin gidişatını değerlendirdi.

“SAVAŞ BİTMEYE ÇOK YAKIN”

İran’la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, “Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"

Trump, “Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar” dedi.

“NÜKLEER SİLAHLI İRAN İLE KARŞI KARŞIYA KALIRDIK”

ABD ordusunun İran’a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını ileri sürdü. Trump, “Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz” diye ekledi.

Trump'tan diplomasiye yeşil ışık: İran ile görüşme için tarih verdi

"2 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki günlerde Pakistan’da yeni bir ABD-İran temasının gerçekleşebileceğini belirterek diplomasi trafiğinin yeniden hızlanabileceğinin sinyalini verdi. New York Post gazetesine telefonla kısa bir değerlendirmede bulunan Trump, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.