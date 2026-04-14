Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında yaptığı sert açıklamalarla iki ülke arasındaki diplomatik tansiyonu yükseltti. Trump, Meloni için “Şaşkınım, cesur olduğunu sanıyordum ama yanılmışım” ifadelerini kullanırken; gerilimin merkezinde İran politikası, askeri iş birlikleri ve Papa’ya yönelik eleştiriler yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya verdiği röportajda, daha önce yakın ilişkiler kurduğu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Meloni ile uzun süredir doğrudan görüşmediğini belirterek, İtalya liderine yönelik güveninin zedelendiğini ifade etti. ABD Başkanı, “Şaşkınım, onun cesur olduğunu sanıyordum ama yanılmışım” sözleriyle tepkisini açıkça ortaya koydu.

İRAN SAVAŞI İLİŞKİLERİ BOZDU

İki lider arasındaki gerilimin temelinde, İran krizine ilişkin politik sebepler bulunuyor. İtalya’nın, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında Sicilya’daki askeri üslerin kullanımına izin vermemesi Washington’da rahatsızlık yarattı. Ayrıca Roma yönetiminin İsrail ile bazı askeri iş birliklerini askıya alması da ilişkilerde yeni bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.

Trump, İtalya’nın İran’ın nükleer kapasiteye ulaşma ihtimaline karşı yeterince sert bir tutum sergilemediğini savunarak, NATO çerçevesinde de ABD’ye yeterli destek verilmediğini öne sürdü. Meloni’nin, ABD’nin operasyonları tek başına yürütmesini beklediğini iddia eden Trump, İtalya’nın enerji bağımlılığına rağmen daha aktif bir rol üstlenmediğini de söyledi.

PAPA TARTIŞMASI GERGİNLİĞİ BÜYÜTTÜ

Gerilimi artıran bir diğer başlık ise Papa’ya yönelik açıklamalar oldu. Trump’ın Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo hakkında kullandığı “suç konusunda zayıf ve dış politikada kötü” ifadeleri Roma’da tepkiyle karşılandı. Meloni bu sözleri “kabul edilemez” olarak nitelendirince, iki lider arasındaki diplomatik gerilim daha da tırmandı.

Tüm bu gelişmeler, bir dönem yakın siyasi müttefik olarak görülen Donald Trump ve Giorgia Meloni arasındaki ilişkilerin ciddi biçimde zayıfladığını ortaya koydu. Washington–Roma hattında yaşanan bu kırılmanın, NATO ve Ortadoğu politikalarına da yansıyabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

