İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”

İsrail’de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İtalya’nın İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararına sert tepki gösterdi. Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmeyi Binyamin Netanyahu hükümetinin dış politikadaki başarısızlığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Son Dakika | İsrail'e bir darbe daha! İtalya tüm savunma anlaşmalarını askıya aldı

Lapid, “İtalya’nın aldığı bu karar, başbakanın ve fiilen işlemeyen dışişleri mekanizmasının bir başka utanç verici başarısızlığıdır” ifadelerini kullanarak hükümeti doğrudan hedef aldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ideolojik olarak İsrail hükümetiyle benzer bir çizgide olduğunu hatırlatan Lapid, buna rağmen ilişkilerin bu noktaya gelmesini “ciddi bir diplomatik zafiyet” olarak nitelendirdi.

GERİLİMİN ASIL NEDENİ LÜBNAN

İtalya ile İsrail arasındaki ilişkilerde son dönemde artan gerilimin merkezinde ise Lübnan’daki gelişmeler bulunuyor. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin de yer aldığı konvoylara yönelik İsrail ordusunun açtığı uyarı ateşi, Roma yönetiminin sert tepkisine neden oldu.

8 ve 12 Nisan tarihlerinde meydana gelen olaylarda, UNIFIL konvoylarının hedef alınması iki ülke arasında diplomatik krizi tetikledi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ilk olayın ardından İsrail’in Roma Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması talimatını verdi.

KARŞILIKLI HAMLELER

Gerilim, Tajani’nin Beyrut ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarla daha da tırmandı. Lübnan’a “dayanışma göstermek” amacıyla gittiğini belirten Tajani, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Bu sözler Tel Aviv yönetiminin sert tepkisini çekti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tajani’nin açıklamalarına karşılık olarak İtalya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari’yi bakanlığa çağırarak resmi protestoda bulundu.

Roma’nın savunma anlaşmasını askıya alma kararı, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğine işaret ederken, İsrail iç siyasetinde de hükümete yönelik eleştirilerin daha da artmasına yol açtı. (AA)