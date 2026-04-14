Son Dakika | İsrail'e bir darbe daha! İtalya tüm savunma anlaşmalarını askıya aldı

İspanya'nın ardından İsrail'e bir darbe de İtalya'dan geldi. Ülke, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldığını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, İsrail ile yürürlükte olan bazı savunma anlaşmalarının otomatik yenileme mekanizmasının geçici olarak askıya alındığını açıkladığı bildirildi. Kararın, Roma’nın Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri ve Avrupa Birliği içindeki siyasi baskılar arasında yürüttüğü “daha temkinli dış politika” yaklaşımının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

İsrail lobisinin 'Türkiye planı' deşifre oldu! "ABD'yi Türkiye'ye karşı savaşa çağıracaklar"İsrail lobisinin 'Türkiye planı' deşifre oldu! "ABD'yi Türkiye'ye karşı savaşa çağıracaklar"

İtalyan hükümet kaynaklarına dayandırılan uluslararası haberlerde, askıya alma kararının doğrudan mevcut anlaşmaların iptal edilmesi anlamına gelmediği, ancak söz konusu savunma iş birliklerinin “otomatik uzatma” maddelerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Bu adım, anlaşmaların gelecekte her biri için ayrı siyasi değerlendirme yapılmasını zorunlu kılıyor.

İSRAİL'İN ASKERİ HAMLELERİ KARARI ETKİLEDİ

Roma yönetiminin bu hamlesinin, Avrupa kamuoyunda İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına yönelik artan eleştiriler ve bazı AB ülkelerinde yükselen silah ihracatı denetimi tartışmalarıyla paralel ilerlediği belirtildi. İtalya’nın son dönemde savunma ihracatı ve teknoloji transferi konusunda daha sıkı inceleme mekanizmaları geliştirdiği de dikkat çekti.

İtalyan basını, Meloni hükümetinin kararının hem Washington hem de Tel Aviv ile diplomatik kanallarda “gerginlik yaratmadan” yürütülmeye çalışıldığını yazarken, Roma’nın NATO yükümlülüklerini etkilemeyecek şekilde hareket ettiği vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”