Son Dakika | İsrail'e bir darbe daha! İtalya tüm savunma anlaşmalarını askıya aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, İsrail ile yürürlükte olan bazı savunma anlaşmalarının otomatik yenileme mekanizmasının geçici olarak askıya alındığını açıkladığı bildirildi. Kararın, Roma’nın Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri ve Avrupa Birliği içindeki siyasi baskılar arasında yürüttüğü “daha temkinli dış politika” yaklaşımının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

İtalyan hükümet kaynaklarına dayandırılan uluslararası haberlerde, askıya alma kararının doğrudan mevcut anlaşmaların iptal edilmesi anlamına gelmediği, ancak söz konusu savunma iş birliklerinin “otomatik uzatma” maddelerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Bu adım, anlaşmaların gelecekte her biri için ayrı siyasi değerlendirme yapılmasını zorunlu kılıyor.

İSRAİL'İN ASKERİ HAMLELERİ KARARI ETKİLEDİ

Roma yönetiminin bu hamlesinin, Avrupa kamuoyunda İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına yönelik artan eleştiriler ve bazı AB ülkelerinde yükselen silah ihracatı denetimi tartışmalarıyla paralel ilerlediği belirtildi. İtalya’nın son dönemde savunma ihracatı ve teknoloji transferi konusunda daha sıkı inceleme mekanizmaları geliştirdiği de dikkat çekti.

İtalyan basını, Meloni hükümetinin kararının hem Washington hem de Tel Aviv ile diplomatik kanallarda “gerginlik yaratmadan” yürütülmeye çalışıldığını yazarken, Roma’nın NATO yükümlülüklerini etkilemeyecek şekilde hareket ettiği vurgulandı.