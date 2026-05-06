Cinayet çözüldü sanılıyordu! Yeni deliller ülkeyi ikiye böldü

Cinayet çözüldü sanılıyordu! Yeni deliller ülkeyi ikiye böldü
Yayınlanma:
2007’de İtalya’yı sarsan Garlasco cinayeti, yıllar sonra ortaya çıkan yeni DNA bulgularıyla yeniden açıldı. Soruşturmada yön değişirken, hem yeni şüpheli hem de yıllardır cezaevinde olan eski sanık hakkında tartışmalar alevlendi.

İtalya’da yaklaşık iki on yıldır çözülemeyen ve kamuoyunun hafızasından silinmeyen Garlasco cinayeti, yeni adli gelişmelerle yeniden gündemin merkezine oturdu. 26 yaşındaki Chiara Poggi’nin 13 Ağustos 2007’de evinde öldürülmesiyle ilgili dosya, son dönemde elde edilen DNA bulgularının ardından tekrar açıldı.

Eski First Lady'yi yargılayan yargıç ölü bulundu! Cebinden not çıktıEski First Lady'yi yargılayan yargıç ölü bulundu! Cebinden not çıktı

Soruşturmayı yürüten savcılık, daha önce adı dosyada geçen ancak hakkında yeterli kanıt bulunamadığı için işlem yapılmayan Andrea Sempio’yu yeniden ifadeye çağırdı. Poggi’nin tırnaklarından elde edilen biyolojik örneklerin Sempio ile uyumlu çıkması, dosyada kritik bir kırılma yarattı. İlk etapta olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilirken, son incelemelerde saldırının tek kişi tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali öne çıktı. Sempio ise kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

ERKEK ARKADAŞI SUÇLU BULUNMUŞTU

yeni-proje-2026-05-06t145356-668.jpg

Öte yandan davanın en tartışmalı boyutlarından biri de yıllardır cezaevinde bulunan Alberto Stasi’nin durumu. Poggi’nin sevgilisi olan Stasi, uzun süren yargı sürecinde iki kez beraat etmesine rağmen 2015 yılında suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Masum olduğunu savunmayı sürdüren Stasi’nin dosyası da yeni gelişmeler ışığında yeniden incelenmeye hazırlanıyor.

Savcılık kaynakları, ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda mevcut mahkumiyet kararının gözden geçirilmesini talep edebileceklerini belirtti. Bu durum, davanın İtalya adli tarihindeki en büyük hatalardan biri olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KAMUOYU MERAKLA BEKLİYOR

Cinayet silahının bugüne kadar bulunamamış olması ve ilk soruşturma sürecinde yapılan hatalar, dosyanın yıllardır tartışılmasının başlıca nedenleri arasında gösterildi.

Soruşturmanın kısa süre içinde netlik kazanması ve Andrea Sempio hakkında resmi bir yargılama sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı ise henüz belli değil. Hem Poggi’nin ailesi hem de kamuoyu, bu yeni gelişmelerin davanın seyrini kökten değiştirip değiştirmeyeceğini dikkatle izliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
Zorbalığa karşı "sopa" dönemi! Eğitim sisteminde kriz yaratan karar
Zorbalığa karşı "sopa" dönemi! Eğitim sisteminde kriz yaratan karar
Tonlarca kıyafet hiçliğin ortasına atıldı! Nedeni çılgına çevirdi
Tonlarca kıyafet hiçliğin ortasına atıldı! Nedeni çılgına çevirdi