Cinayet çözüldü sanılıyordu! Yeni deliller ülkeyi ikiye böldü

İtalya’da yaklaşık iki on yıldır çözülemeyen ve kamuoyunun hafızasından silinmeyen Garlasco cinayeti, yeni adli gelişmelerle yeniden gündemin merkezine oturdu. 26 yaşındaki Chiara Poggi’nin 13 Ağustos 2007’de evinde öldürülmesiyle ilgili dosya, son dönemde elde edilen DNA bulgularının ardından tekrar açıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, daha önce adı dosyada geçen ancak hakkında yeterli kanıt bulunamadığı için işlem yapılmayan Andrea Sempio’yu yeniden ifadeye çağırdı. Poggi’nin tırnaklarından elde edilen biyolojik örneklerin Sempio ile uyumlu çıkması, dosyada kritik bir kırılma yarattı. İlk etapta olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilirken, son incelemelerde saldırının tek kişi tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali öne çıktı. Sempio ise kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

ERKEK ARKADAŞI SUÇLU BULUNMUŞTU

Öte yandan davanın en tartışmalı boyutlarından biri de yıllardır cezaevinde bulunan Alberto Stasi’nin durumu. Poggi’nin sevgilisi olan Stasi, uzun süren yargı sürecinde iki kez beraat etmesine rağmen 2015 yılında suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Masum olduğunu savunmayı sürdüren Stasi’nin dosyası da yeni gelişmeler ışığında yeniden incelenmeye hazırlanıyor.

Savcılık kaynakları, ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda mevcut mahkumiyet kararının gözden geçirilmesini talep edebileceklerini belirtti. Bu durum, davanın İtalya adli tarihindeki en büyük hatalardan biri olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KAMUOYU MERAKLA BEKLİYOR

Cinayet silahının bugüne kadar bulunamamış olması ve ilk soruşturma sürecinde yapılan hatalar, dosyanın yıllardır tartışılmasının başlıca nedenleri arasında gösterildi.

Soruşturmanın kısa süre içinde netlik kazanması ve Andrea Sempio hakkında resmi bir yargılama sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı ise henüz belli değil. Hem Poggi’nin ailesi hem de kamuoyu, bu yeni gelişmelerin davanın seyrini kökten değiştirip değiştirmeyeceğini dikkatle izliyor.