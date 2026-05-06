Sahte prens masalıyla servet topladılar! 21 milyon dolar buhar oldu

ABD’de ortaya çıkan büyük dolandırıcılık davası, sahte kimlikler ve kurgu bir “kraliyet bağlantısı” üzerinden kurulan dikkat çekici bir düzeni gözler önüne serdi. Ohio doğumlu Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşler, uzun yıllar boyunca kendilerini Ortadoğulu varlıklı iş insanları ve kraliyet çevrelerine yakın kişiler olarak tanıtarak yatırımcıları kandırdı.

Taht hazırlığı başladı: Veliaht prense orduda stratejik yetki

Mahkeme kayıtlarına göre kardeşlerden biri, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir prensesle evli olduğunu öne sürerek dikkat çekti. Diğeri ise kendisini yüksek profilli bir risk fonu yatırımcısı olarak tanıttı. Bu iddialar, özellikle büyük yatırımlar peşindeki kişilerin güvenini kazanmalarında kilit rol oynadı.

ÖZEL JETLERDEN ATEŞLİ SİLAHLARA...

Kardeşler, oluşturdukları bu sahte imaj sayesinde oldukça gösterişli bir hayat sürdü. Özel jetlerle uluslararası seyahatler gerçekleştiren, pahalı saatler takan ve üst segment araçlar kullanan zanlıların, aynı zamanda ateşli silahlar da bulundurduğu belirtildi. İddianamede, İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelere alışveriş amacıyla sık sık özel uçaklarla gittikleri bilgisi yer aldı.

ÇİNLİ İŞ ADAMINI KANDIRMIŞLAR

Dolandırıcılık ağının en büyük ayağını ise yatırım projeleri oluşturdu. Bu kapsamda Çinli bir yatırımcıdan yaklaşık 18 milyon dolar toplandığı ortaya çıktı. Kardeşlerin, kendilerine ait olmayan bir sanayi kompleksini sahiplenerek burada büyük bir kripto para projesi başlatacaklarını söyledikleri belirtildi. Gerçekte ise böyle bir proje ya da mülkiyet bulunmuyordu.

Benzer bir yöntemle başka mağdurlar da hedef alındı. Zubair’in eski sevgilisinin de bu planlardan biri sonucu yaklaşık 737 bin dolar kaybettiği öğrenildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE DOLANDIRICILIK AĞINDA

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise yerel yönetim bağlantısı oldu. East Cleveland Belediye Başkanlığı’nda özel kalem müdürü olarak görev yapan Michael Smedley’nin, kardeşlerin faaliyetlerine destek verdiği tespit edildi. Smedley’nin pahalı hediyeler karşılığında resmi konumunu kötüye kullandığı, kardeşlerin şirketlerine devlet fonu sağlamaya çalıştığı ve resmi belgeleri kullanmalarına izin verdiği ortaya çıktı. Hatta zanlılar için polis kimlik belgesi düzenlenmesine yardımcı olduğu da dosyada yer aldı.

YETKİLİLER UYARDI

Yargılama sonucunda Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşlere toplam 47 yıl hapis cezası verildi. Soruşturmada rolü bulunan Smedley ise sekiz yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, davanın özellikle “sahte prestij” ve “gösterişli yaşam” üzerinden kurulan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çektiğini vurgularken, yatırımcıların bu tür iddialar karşısında daha temkinli olması gerektiği uyarısında bulundu.