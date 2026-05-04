Taht hazırlığı başladı: Veliaht prense orduda stratejik yetki

Fas’ta monarşinin geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı. Kral 6. Muhammed, veliaht oğlu Moulay El Hasan’ı Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde “ofis ve hizmet koordinatörü” olarak atadı. Bu görev, prensin bugüne kadar üstlendiği sembolik askeri rollerin çok ötesine geçerek, devletin güvenlik mimarisinde aktif bir sorumluluk alanına girmesi anlamına geliyor.

62 yaşındaki kralın tek erkek varisi olan 23 yaşındaki veliaht prensin, yeni görevi kapsamında askeri istihbarat ve karşı istihbarat raporlarına erişim sağlayacağı belirtildi. Ayrıca sınır güvenliği, bölgesel tehdit analizleri ve ordunun günlük operasyonel değerlendirmeleri de artık prensin takip edeceği alanlar arasında yer alacak.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Atama yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı değil. Moulay El Hasan’ın, Fas ordusunun modernizasyon süreçlerinde ve askeri personelin sosyal haklarına ilişkin programların denetlenmesinde de rol üstleneceği ifade edildi Bu durum, genç veliahtın devlet yönetimine çok yönlü bir hazırlık sürecine alındığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Dikkat çeken bir diğer detay ise bu adımın tarihsel bir paralellik taşıması oldu. Kral 6. Muhammed’in de 1985 yılında, henüz 22 yaşındayken benzer bir görevle devlet mekanizmasına dahil edildiği hatırlatıldı. Bu yönüyle son atama, hem bir gelenek devamı hem de tahtın geleceğine yönelik stratejik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

"KADEMELİ GEÇİŞ" PLANI

Rabat’ta Kral 6. Muhammed Politeknik Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren veliaht prensin, bu yeni görevle birlikte devletin güvenlik ve yönetim yapısında daha görünür bir rol üstlenmesi bekleniyor. Uzmanlar ise bu hamlenin, Fas’ta monarşinin gelecek dönemine dair “kademeli geçiş” modelinin en net işaretlerinden biri olduğuna dikkat çekti.