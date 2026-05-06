Ünlü oyuncu ötanazi hakkı için mahkemeye başvurdu! “Her şeye sahibim ama...”

Kanada’da dikkat çeken bir dava kamuoyunun gündemine oturdu. 49 yaşındaki oyuncu Claire Brosseau, fiziksel olarak sağlıklı olmasına rağmen ağır ruhsal hastalıklar nedeniyle hayatına son verme hakkı için mahkemeye başvurdu.

Bu dava tüm Avrupa'yı sarstı! Felçli genç kadın mahkeme onayıyla yaşamına son verdi

Montreal merkezli oyuncu, bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle aylardır evinden çıkamadığını belirterek yaşadığı süreci “dayanılmaz” olarak tanımladı. Ontario Yüksek Mahkemesi önünde konuşan Brosseau, “Her sabah uyandığımda o günü çıkaramayacağımı düşünüyorum” sözleriyle içinde bulunduğu ruh halini anlattı.

BİRÇOK KEZ İNTİHARI DENEDİ

Daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden oyuncu; aşırı doz ilaç kullanımı, bileklerini kesme ve ciddi alerjisi olmasına rağmen fıstık tüketme gibi yöntemleri denediğini söyledi. Tüm bu girişimlerin başarısız olması üzerine hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Brosseau, hayatında “her şeyin” olduğunu — sevgi dolu bir aile, arkadaşlar ve çok sevdiği köpeği — ancak buna rağmen yaşadığı acının dinmediğini dile getirdi. Avukatı Michael Fenrick ise müvekkilinin durumunu “olağanüstü” olarak nitelendirerek davanın yaz aylarından önce görülmesini umduklarını söyledi.

AİLESİ KARŞI ÇIKIYOR

Oyuncunun ailesi ise bu talebe karşı çıktı. Kardeşinin kararına ilk başta öfkeyle yaklaştığını söyleyen Melissa Morris, bunu “pes etmek” olarak gördüğünü ifade etti. Annesi Mary Louise Kinahan ise bir annenin hem çocuğunu kaybetmek istemediğini hem de onun acı çekmesine dayanamadığını dile getirdi.

DOKTORLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Brosseau’nun tedavi sürecinde yer alan psikiyatristler de farklı görüşler ortaya koydu. Doktorlardan biri oyuncunun iyileşebileceğine inandığını söylerken, bir diğeri ise kararını desteklemese de ona destek olacağını ifade etti.

Çocukluk yıllarından beri ölüm düşüncesiyle mücadele ettiğini belirten Brosseau, 8 yaşındayken tuttuğu günlüğünde bile ölmek istediğini yazdığını açıkladı. Yıllar içinde iki düzineden fazla ilaç tedavisi, farklı terapi yöntemleri ve elektroşok tedavisi gördüğünü ancak hiçbirinin kalıcı çözüm sağlamadığını belirtti.

HÜKÜMETE DAVA AÇTI

2021’den bu yana Kanada’daki “Tıbbi Yardımlı Ölüm” (MAID) programına erişim için mücadele eden oyuncu, 2024’te bir hak savunuculuğu örgütüyle birlikte hükümete dava açtı. Başvuruda, yalnızca fiziksel hastalıkları kapsayan mevcut düzenlemenin anayasal hakları ihlal ettiği savunuldu.

Fiziksel bir hastalığı bulunmayan Brosseau, şimdi kendisi için özel bir anayasal muafiyet talep ediyor. Son anlarını yalnız geçirmek istediğini belirten oyuncu, organlarını bağışlayabilmek için hastanede ölmeye razı olduğunu da sözlerine ekledi.

“Artık çok fazla oldu… Bu kadarı yeter” diyen Brosseau’nun davası, Kanada’da ruhsal hastalıkların ötanazi kapsamına alınıp alınmaması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.