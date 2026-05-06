Tarlanın ortasında tek başına: 1,25 milyon euro harcadılar ama yolu yok!

Tarlanın ortasında tek başına: 1,25 milyon euro harcadılar ama yolu yok!
Yayınlanma:
Macaristan'da AB fonlarıyla inşa edilen döner kavşak, bağlanması gereken konteyner terminali ve demiryolu hattı henüz yapılmadığı için tarla ortasında tek başına duruyor. Yapı işlevine kavuşmak için 2029'u bekliyor.

Macaristan'ın batısındaki Zalaegerszeg ile Zalaszentiván kasabaları arasında sürücüleri şaşırtan bir yapı var. Her iki yönden düzlüğe giren yollar, ortada bir döner kavşakta buluşuyor ve kavşaktan çıkıp yeniden düzlüğe dağılıyor. Kavşağın sürücüleri götürdüğü herhangi bir yer yok.

Projenin arka planı 2021'e dayanıyor. Lojistik şirketi Metrans, bölgeye büyük bir konteyner terminali kurmayı planlamış; yerel belediye de bu terminale erişim sağlamak amacıyla AB fonlarına başvurmuştu.

Bu terminalle Adriyatik'ten demiryoluyla gelen yükler Budapeşte'ye uğramadan Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya aktarılacaktı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjártó Péter de 2021'de projenin planlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Dünyanın en büyük köprüsü 2 katlı, 16 şeritli, Güney Kore'nin milli geliri kadar yatırım yapıldıDünyanın en büyük köprüsü 2 katlı, 16 şeritli, Güney Kore'nin milli geliri kadar yatırım yapıldı

KAVŞAK GELDİ, TERMİNAL GELMEDİ

2023'te tamamlanan kavşağın inşaatı için yaklaşık 1,25 milyon euro tutarında geri ödemesiz AB fonu kullanıldı. Ancak kavşağın hizmet vermesi beklenen konteyner terminalinin inşaatına henüz başlanmadı. Terminalin işlevsel olabilmesi için zorunlu olan demiryolu hattı ise hala ihale aşamasında.

İhaleyi kazanacak firmanın hattı tamamlamak için iki yıldan fazla süresi olacağı hesaba katıldığında, demiryolunun en erken 2029'da faaliyete geçebileceği öngörülüyor.

Kavşak şimdilik, bağlı olduğu herhangi bir altyapı bulunmadığı için tarlanın ortasında durmaya devam ediyor. Bölge sakinleri için tuhaf bir manzaraya dönüşen kavşak, beklenmedik bir turistik ilgi odağı haline gelme yolunda ilerliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
Epstein'in avukatından şok savunma! "O pedofil değildi, gerçekler abartılıyor"
Epstein'in avukatından şok savunma! "O pedofil değildi, gerçekler abartılıyor"
Ünlü oyuncu ötanazi hakkı için mahkemeye başvurdu! “Her şeye sahibim ama...”
Ünlü oyuncu ötanazi hakkı için mahkemeye başvurdu! “Her şeye sahibim ama...”
DSÖ doğruladı: 3 şüpheli hantavirüs vakası tahliye edildi
DSÖ doğruladı: 3 şüpheli hantavirüs vakası tahliye edildi