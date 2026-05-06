Macaristan'ın batısındaki Zalaegerszeg ile Zalaszentiván kasabaları arasında sürücüleri şaşırtan bir yapı var. Her iki yönden düzlüğe giren yollar, ortada bir döner kavşakta buluşuyor ve kavşaktan çıkıp yeniden düzlüğe dağılıyor. Kavşağın sürücüleri götürdüğü herhangi bir yer yok.

Projenin arka planı 2021'e dayanıyor. Lojistik şirketi Metrans, bölgeye büyük bir konteyner terminali kurmayı planlamış; yerel belediye de bu terminale erişim sağlamak amacıyla AB fonlarına başvurmuştu.

Bu terminalle Adriyatik'ten demiryoluyla gelen yükler Budapeşte'ye uğramadan Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya aktarılacaktı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjártó Péter de 2021'de projenin planlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Dünyanın en büyük köprüsü 2 katlı, 16 şeritli, Güney Kore'nin milli geliri kadar yatırım yapıldı

KAVŞAK GELDİ, TERMİNAL GELMEDİ

2023'te tamamlanan kavşağın inşaatı için yaklaşık 1,25 milyon euro tutarında geri ödemesiz AB fonu kullanıldı. Ancak kavşağın hizmet vermesi beklenen konteyner terminalinin inşaatına henüz başlanmadı. Terminalin işlevsel olabilmesi için zorunlu olan demiryolu hattı ise hala ihale aşamasında.

İhaleyi kazanacak firmanın hattı tamamlamak için iki yıldan fazla süresi olacağı hesaba katıldığında, demiryolunun en erken 2029'da faaliyete geçebileceği öngörülüyor.

Kavşak şimdilik, bağlı olduğu herhangi bir altyapı bulunmadığı için tarlanın ortasında durmaya devam ediyor. Bölge sakinleri için tuhaf bir manzaraya dönüşen kavşak, beklenmedik bir turistik ilgi odağı haline gelme yolunda ilerliyor.