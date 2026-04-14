İsrail lobisinin 'Türkiye planı' deşifre oldu! "ABD'yi Türkiye'ye karşı savaşa çağıracaklar"

Hafta sonu Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerilim, ABD medyasında mercek altına alındı. Bir haber programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında sosyal medya üzerinden yürütülen karşılıklı atışmalar masaya yatırıldı. Program sunucusunun Türkiye'yi kastederek "NATO'daki en büyük ordulardan birinin İsrail'e böylesine sert tehditler savurmasının ne anlama geliyor" sorusu ile iki lider arasındaki söylemlerin bölgesel boyutuna dikkat çekti.

Bu krizin, ABD'deki İsrail lobisi tarafından Türkiye'yi topyekûn hedef tahtasına oturtmak ve ABD kamuoyunu manipüle etmek için bir zemin olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

"NATO'DAN ÇIKALIM Kİ TÜRKİYE'Yİ İŞGAL EDEBİLELİM"

Soruya yanıt veren The American Conservative dergisi İcra Direktörü Curt Mills, Washington'daki kulis faaliyetlerine ayna tuttu. Mills, yaşananları "İsrail lobisinin bazı kesimleri tarafından yapılan zekice bir manevra" olarak tanımladı. ABD içindeki sağ kanatta NATO'ya karşı büyüyen tepkinin bizzat İsrail lobisi tarafından Türkiye aleyhine manipüle edildiğini belirten Mills, şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım 2020'lerde, NATO'dan ayrılmanın neden doğru bir duruş olduğuna dair paneller göreceksiniz. Ancak bize sunulacak olan NATO'dan ayrılmamızın tek nedeni Türkiye'yi işgal edebilmemiz olacak. Açıkçası NATO'dan ayrılma nedenimiz bu olmamalı. O örgüte desteğimizi azaltmamızın nedeni açıkçası bu olmamalı. Fakat bence bizi bu yeni savaşların içine çekmek için manipüle etmeye çalışacak insanlar var."

İSRAİL TEK BAŞINA YAPAMAZ: GÖZÜ ABD'NİN ASKERİ GÜCÜNDE

Mills'in analizinin odak noktasında, İsrail'in Türkiye'ye karşı tek başına böyle bir cephe açamayacağı gerçeği yer aldı. İsrail'in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanacağını ifade eden Mills, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan doğrudan askeri ve lojistik destek talep edeceğini dile getirdi.

İran faktörünün aradan çıkması durumunda asıl hedefin İstanbul olacağını vurgulayan Mills, İsrail içindeki katı görüşlülerin (şahinlerin) planını şu ifadelerle aktardı:

"Ve bence şu çok açık ki; İran dosyası tamamen kapandığında -ki bu çok büyük bir 'varsayım'-, İsrailli şahinler, ABD'nin yeni bir savaşta ya da en azından İstanbul'a karşı yeni bir saldırgan tutumda kendilerine yardım etmesini talep etmeye başlayacaklar."

İsrailliler İran ateşkesine karşı! Her 10 kişiden 7’si yeni saldırı bekliyor

BENZER BİR ÇIKIŞ ESKİ ABD'Lİ YETKİLİDEN GELMİŞTİ: NATO'DAN İSRAİL İÇİN ÇIKACAĞIZ

Mills'in "Türkiye'ye karşı savaşmak için NATO'dan çıkış kılıfını kullanacaklar" analizi, akıllara kısa süre önce eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in yaptığı benzer bir açıklamayı getirdi. Mart ayında "İran’da devam eden savaşı vicdanen destekleyemem" diyerek görevinden istifa eden Kent, Donald Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirilerine verdiği yanıtta doğrudan Türkiye-İsrail çatışması ihtimaline işaret etmişti.

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO, onlara ihtiyacımız olduğunda orada değildi ve yeniden ihtiyacımız olursa da orada olmayacak. Grönland’ı hatırlayın; o büyük, kötü yönetilen buz parçası!" ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın bu mesajını alıntılayan Kent, ABD'nin NATO’dan ayrılmasının dış müdahalelerden kaçınmak için değil, olası bir Türkiye-İsrail savaşında taraf seçebilmek için gerçekleşeceğini öne sürdü.

"HEM YANGINI ÇIKARAN HEM SÖNDÜREN TARAF"

Kent, X hesabından yaptığı ve ABD'nin bölgedeki ikiyüzlü stratejisini hedef alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef NATO’dan ayrılmamız, dış müdahalelerden kaçınmak için olmayacak; Türkiye ile İsrail Suriye’de sonunda karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında yer alabilmek için NATO’dan ayrılacağız. Bu da, laik Suriye hükümetinin devrilmesine yardımcı olduktan ve yerine eski bir El Kaide/IŞİD liderini başkan olarak getirdikten sonra yaşanıyor. Ortadoğu’da hem yangını çıkaran hem de söndürmeye çalışan taraf olmayı bırakmanın zamanı geldi; buna değmiyor."

"NATO’dan çıkışın asıl sebebi Türkiye-İsrail çatışması olacak" İstifa eden ABD yetkilisi Trump'ı hedef aldı!

"ORTADOĞU STRATEJİSİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Kent, ABD'nin Washington merkezli müdahale stratejisinin sürdürülemez olduğunu ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirterek politikanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kent, "Artık yangını çıkaran ve söndürmeye çalışan taraf olmayı bırakmanın zamanı geldi. Bu politikaya devam etmek hem insan kaybına hem de stratejik hatalara yol açıyor." dedi.