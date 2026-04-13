İsrailliler İran ateşkesine karşı! Her 10 kişiden 7’si yeni saldırı bekliyor

İsrail’de yapılan yeni bir anket, İran ile yürütülen geçici ateşkes sürecine yönelik kamuoyunun temkinli ve büyük ölçüde olumsuz bir tutum sergilediğini ortaya koydu.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda duyurulan iki haftalık geçici ateşkesin ardından 9-10 Nisan tarihlerinde bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 61’i İran ile yapılan geçici ateşkese karşı çıkarken, yüzde 73’lük bir kesim İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının bir yıl içinde yeniden başlaması gerektiğini düşünüyor.

HALK DİPLOMATİK SÜRECE ŞÜPHELİ

Ankete katılanların yüzde 76’sı ise İran’la yürütülen diplomatik süreçlerin; Tahran’ın balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması, nükleer programın sonlandırılması ve mevcut yönetim yapısında değişim gibi hedeflere ulaşamayacağı görüşünü paylaşıyor.

LÜBNAN'A SALDIRILAR DEVAM ETMELİ

Öte yandan katılımcıların yüzde 69’u, ateşkes sürecinden bağımsız olarak İsrail’in Hizbullah’a yönelik askeri operasyonlarına devam etmesi gerektiğini savunuyor. Lübnan’daki operasyonların uzun vadeli güvenlik sağlayacağına inanmayanların oranı ise yüzde 62 seviyesinde.

İKTİDAR DESTEKÇİLERİ ATEŞKESE KARŞI

Siyasi eğilimlere göre bakıldığında, iktidar koalisyonuna yakın seçmenlerin yüzde 71’i ateşkese karşı çıkarken, muhalefet seçmenlerinde bu oran yüzde 59 olarak ölçüldü.

ASKERİ OPERASYONLAR BAŞARISIZ

Ayrıca anket, İsrail kamuoyunda askeri operasyonlara ilişkin memnuniyetin önceki dönemlere kıyasla azaldığını da gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 37’si son saldırıların sonuçlarından yüksek düzeyde memnuniyet duyduğunu belirtirken, bu oran önceki anketlerde çok daha yüksek seviyelerdeydi.

SAVAŞ SÜRECİ GÖRÜŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

İran’ın füze ve nükleer kapasitesine verilen zarar konusunda da kamuoyunun algısında değişim dikkat çekti. Katılımcıların önemli bir bölümü, saldırıların başlangıcında düşünülen “ağır hasar” algısının artık zayıfladığını ifade etti.

Anketin dikkat çeken bir diğer sonucu ise İsrail’in ABD ile yaşanabilecek olası anlaşmazlıklarda bağımsız hareket etme kapasitesine yönelik güvensizlik oldu. Katılımcıların yalnızca yüzde 35’i, böyle bir durumda İsrail’in tek başına hareket edebileceğine inanıyor.