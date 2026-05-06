Meksika'nın Tehuantepec Kıstağı İnterokeanik Koridoru (CIIT), Hyundai'nin gerçekleştirdiği başarılı deneme sevkiyatıyla uluslararası lojistik gündemine girdi.

Güney Kore'den yüklenen 900 araç, Meksika'nın Pasifik kıyısındaki Salina Cruz limanında karaya çıktı. Araçlar buradan özel tasarımlı 50 adet BI-MAX vagonu ile demiryoluna aktarıldı.

Yaklaşık 9 saatlik bir yolculukla Meksika'yı geçen kargo, Georgia eyaletindeki Brunswick limanına vardı. Güney Kore'den hareketle toplam geçiş süresi 72 saatte tamamlandı.

Sevkiyatta kullanılan 308 kilometrelik "Z Hattı", Aralık 2023'te hizmete girmişti.

PANAMA'NIN SU SORUNU

Bu gelişme, Panama Kanalı'nın iklim kaynaklı kırılganlıklarının giderek derinleştiği bir döneme denk geldi.

Kanaldan geçen her gemi, Gatún Gölü'nden 26 milyon galonu aşkın tatlı su tüketiyor. 2023'te kuraklık nedeniyle günlük geçen gemi sayısı 38'den 22'ye geriledi; gemiler yük hafifletmek zorunda kaldı. 2025'te yayımlanan bir araştırma, yüksek emisyon senaryolarında göl su seviyelerindeki düşüşün yüzyıl sonuna kadar kalıcı bir hal alabileceğine işaret ediyor.

KORİDORUN YAPISI

Meksika Donanması'nın işlettiği CIIT, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas ve Puerto Chiapas limanlarını birbirine bağlıyor. Güzergah üzerinde 14 sanayi parkı planlanıyor.

Coatzacoalcos-Palenque arasını kapsayan "FA Hattı" Eylül 2024'te, Guatemala sınırına uzanan "K Hattı"nın ilk bölümü ise Kasım 2025'te açıldı. Koridorun ABD'nin Doğu ve Orta Batı bölgelerindeki taşımacılık talebinin yüzde 10'una karşılık verebileceği öngörülüyor. Tam kapasite için 2026 ortası hedefleniyor.

SORUNLAR DE YOK DEĞİL

Projenin önünde aşılması gereken ciddi engeller var. Aralık 2025'te bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ondan fazla kişi hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik standartları ve denetim altyapısı konusunda soru işaretleri doğurdu. Bölgedeki yerli topluluklar arazi kullanımına itiraz ederken çevreci gruplar tropikal orman kayıpları nedeniyle uyarılarını sürdürüyor.

