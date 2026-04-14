Trump'tan diplomasiye yeşil ışık: İran ile görüşme için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim sürerken İran ile görüşebileceklerini söyledi. Savaşı sona erdirmek istediğini belirten Trump, "İki gün içinde masaya oturabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uyguladığı abluka devam ederken, müzakerelere ilişkin iki gün içinde Tahran tarafıyla masaya oturabileceklerini ifade etti.

TRUMP'TAN ABLUKA GÖLGESİNDE MÜZAKERE MESAJI

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyla başlayan İran-ABD/İsrail savaşında, sıcak çatışmalar varılan ateşkesle sona erse de karşılıklı stratejik saldırılar devam ediyor.

Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının ardından ABD, İran'a yönelik geniş kapsamlı bir abluka başlattı.

"İKİ GÜN İÇİNDE MASAYA OTURABİLİRİZ"

Pazartesi günü başlayan ablukanın gölgesinde New York Post'a konuşan Trump, ABD-İran barış görüşmelerinin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Başkanı, İran ile yürütülen diplomatik temaslar için Pakistan’ın ev sahipliğine sıcak baktıklarını dile getirdi.

Bu süreçte Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir’in sergilediği performansa dikkat çeken Trump, Münir’in oldukça başarılı bir iş çıkardığını vurguladı.

Geçtiğimiz hafta sonu İslamabad’da düzenlenen kritik ABD-İran zirvesinde de Orgeneral Asım Münir’in uzlaştırıcı rolü ön plana çıkmıştı. Washington kanadı, tıkanan diyalog kanallarının açılmasında Pakistanlı generalin stratejik hamlelerinin belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

