Hamas’ın üst düzey isminin oğlu İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze kentinin Derec Mahallesi, dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısıyla sarsıldı. Bölgede gerçekleşen saldırıda Hamas'ın üst düzey yekililerinden Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu Azzam ağır şekilde yaralandı.

Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, saldırının ardından hastaneye kaldırılan Azzam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

HAMAS ÜYESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Halil el-Hayye, daha önce yaptığı ve Hamas tarafından da yayımlanan açıklamasında, saldırıda oğlunun ağır yaralandığını ve aynı olayda Hamas mensuplarından Hamza Şerbasi’nin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

Bölgedeki kaynaklar, saldırının ardından Gazze’de tansiyonun yeniden yükseldiğini ve can kayıplarının artmasından endişe edildiğini belirtti. (AA)