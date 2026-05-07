Saldırılardan sonra ilk temas! Pezeşkiyan Hamaney'le buluştuğunu açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’le yaşanan gerilimin başlangıcında ağır yaralandığı iddia edilen Mücteba Hamaney ile kısa süre önce bir araya geldiğini açıkladı. Uzun süredir kamuoyuna görünmeyen Hamaney’e ilişkin iddialar sürerken, bu görüşme Tahran’daki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan "Sevgili liderimizin huzuruna çıktık. Yaklaşık iki buçuk saat kadar kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Çok samimi ve mütevazı bir insan" ifadeleriyle ABD ve İsrail’in saldırılarıyla tırmanan kriz sürecinin başında ağır yaralandığı öne sürülen Mücteba Hamaney ile yakın zamanda görüştüğünü duyurdu.

28 Şubat’ta yaşanan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ardından yerine geçtiği iddia edilen Mücteba Hamaney, o tarihten bu yana kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Bu durum, hem İran içinde hem de uluslararası arenada çeşitli soru işaretlerine yol açmıştı.

"ALÇAKGÖNÜLLÜ VE SAMİMİ BİR ORTAM"

ABD istihbarat kaynakları ile bazı İranlı çevreler, son haftalarda Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin “ağır yaralı” iddialarını gündeme getirirken, Hamaney cephesinden yalnızca yazılı mesajlar ve sınırlı açıklamalar gelmişti.

Pezeşkiyan ise yaptığı son değerlendirmede, söz konusu isimle gerçekleştirdiği görüşmenin “oldukça sakin, alçakgönüllü ve son derece samimi bir ortamda” geçtiğini ifade etti. Bu açıklama, İran Cumhurbaşkanı’nın Hamaney ile temasını kamuoyuna ilk kez açık biçimde doğruladığı gelişme olarak kayıtlara geçti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Tahran’daki siyasi dengeler ve liderlik sürecine dair tartışmaların yeniden yoğunlaşabileceği yorumları yapıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

