Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trump, ateşkesin ABD Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 17:00'de (Türkiye saatiyle 00.00'da) başlayacağını kaydetti.

Kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'dan yaptığı açıklamayla ateşkesi duyuran Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "mükemmel görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi.

ATEŞKES GECE YARISI BAŞLAYACAK

Açıklamasında, iki liderin ülkeleri arasında barışı sağlamak için ateşkes anlaşmasına vardıklarını belirten Trump, ateşkesin resmi olarak ABD Doğu Saat Dilimi'ne göre saat 17.00'de (Türkiye saatiyle 00.00) başlayacağını bildirdi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile mükemmel görüşmeler gerçekleştirdim.

Bu iki lider, ülkeleri arasında BARIŞ'ı sağlamak için, Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 17:00'de 10 günlük bir ATEŞKES'e resmen başlayacakları konusunda anlaştılar.

Salı günü, iki ülke 34 yıl sonra ilk kez burada, Washington D.C.'de, değerli Dışişleri Bakanımız Marco Rubio'nun da katılımıyla bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'ya, Genelkurmay Başkanı Dan Razin Caine ile birlikte İsrail ve Lübnan ile kalıcı bir BARIŞ sağlamak için çalışmaları talimatını verdim.

Dünyada 9 savaşı çözmek benim için bir onur oldu ve bu 10. savaşım olacak, hadi, İŞİ BİTİRELİM!"