Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes

Yayınlanma:
Son dakika haberi...ABD Başkanı Trump, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varıldığını duyurdu. Gece yarısı başlayacak olan ateşkes 10 gün sürecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trump, ateşkesin ABD Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 17:00'de (Türkiye saatiyle 00.00'da) başlayacağını kaydetti.

İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!

Kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'dan yaptığı açıklamayla ateşkesi duyuran Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "mükemmel görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi.

ATEŞKES GECE YARISI BAŞLAYACAK

Açıklamasında, iki liderin ülkeleri arasında barışı sağlamak için ateşkes anlaşmasına vardıklarını belirten Trump, ateşkesin resmi olarak ABD Doğu Saat Dilimi'ne göre saat 17.00'de (Türkiye saatiyle 00.00) başlayacağını bildirdi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile mükemmel görüşmeler gerçekleştirdim.

Bu iki lider, ülkeleri arasında BARIŞ'ı sağlamak için, Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 17:00'de 10 günlük bir ATEŞKES'e resmen başlayacakları konusunda anlaştılar.

Salı günü, iki ülke 34 yıl sonra ilk kez burada, Washington D.C.'de, değerli Dışişleri Bakanımız Marco Rubio'nun da katılımıyla bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'ya, Genelkurmay Başkanı Dan Razin Caine ile birlikte İsrail ve Lübnan ile kalıcı bir BARIŞ sağlamak için çalışmaları talimatını verdim.

Dünyada 9 savaşı çözmek benim için bir onur oldu ve bu 10. savaşım olacak, hadi, İŞİ BİTİRELİM!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Dünya
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!
Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak
Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak